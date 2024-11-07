Gündüz Apollon Gece Athena, Tokyo'da En İyi Film Seçildi

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Emine Yıldırım'ın ilk uzun metrajı "Gündüz Apollon Gece Athena" filmi 37. Tokyo Film Festivali'nde "Asya'nın Geleceği" bölümünde "En İyi Film Ödülü"nü kazandı.

Yapılan açıklamaya göre filmin gösterimine, yönetmen Emine Yıldırım, başrol oyuncuları Ezgi Çelik ve Barış Gönenen, kurgucu Selda Taşkın, ses tasarımcısı Metin Bozkurt ve yapımcı Dilde Mahalli de katıldı.

Yönetmen Yıldırım ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bu film, ekran önündeki ve arkasındaki sanatçılar arasında gerçek bir iş birliğinin eseridir. Bu filme benimle beraber kalplerini ve ruhlarını kattılar. Oyuncularıma ve bütün ekibime teşekkür borçluyum. Özellikle iki kadına, aslan gibi yüreği olan başrol oyuncum Ezgi Çelik'e ve bir bilgenin aklına sahip olan prodüktörüm Dilde Mahalli'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm zorluklara rağmen bu filmi kadın dayanışması sayesinde tamamlayabildik. Bu yüzden bu ödülü Orta Doğu'nun tüm kadınlarına armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Film, yetimhanede büyüyen Defne'nin, annesinin hayaletini bulma umuduyla çıktığı fantastik ögelerle bezeli yolculuğu anlatıyor. Binlerce yıllık tarihiyle Side Antik Kenti ise bu arayışın merkezinde yer alıyor.

Selen Uçer, Gizem Bilgen, Melih Düzenli ve Neyra Kayabaşı'nın rol aldığı yapımda ayrıca Deniz Türkali ile Lale Mansur da bir araya geldi.