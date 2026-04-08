Güney Afrika, ABD-İran Ateşkesini Destekledi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yürütme başkenti Pretorya'da ABD Büyükelçisi Leo Brent Bozell'in güven mektubunu kabul ettiği törende yaptığı konuşmada, ABD ile İran arasında sağlanan 2 haftalık ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bunun çatışmanın kalıcı çözümü için zemin hazırlayacağını umuyoruz." dedi.

Güney Afrika'nın adil, sürdürülebilir ve kalıcı barışı sağlamak ile daha fazla can ve mal kaybını önlemek için diyalog ve arabuluculuk çağrısını yineleyen Ramaphosa, hiçbir askeri müdahalenin kalıcı barışı sağlayamayacağını belirtti.

Tüm ülkelerin uluslararası hukuka uymasını, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini isteyen Ramaphosa, "Adaletsizlik ve eşitsizliğin acı dolu geçmişinden doğan bir ulus olarak, daha adil ve eşitlikçi dünya düzeni arıyoruz. Dünyanın tüm ulusları arasında barış ve dostlukla tanımlanan küresel bir düzen arıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.