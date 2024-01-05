Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sudan\'da HDK Komutanı ile Görüştü

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Sudan'da çatışan taraflardan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile görüştü.

Dagalo, Ramaphosa ile Pretoria'daki görüşmesi sonrası X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Savaşın temel nedenleri ve devam etmesine katkıda bulunan faktörler hakkında Başkan Ramaphosa'ya bilgi verdim." ifadesini kullandı.

Paylaşımında çatışmaların durmasından yana olduklarını kaydeden Dagalo, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin merkezi konumuna dikkati çekerek krizin sona ermesi için Ramaphosa'dan destek istediğini belirtti.

HDK Komutanı Dagalu, 27 Aralık 2023'te Uganda'da Devlet Başkanı Yoweri Museveni, 28 Aralık 2023'te Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 31 Aralık 2023'te Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh, 3 Ocak'ta ise Kenya Devlet Başkanı William Ruto tarafından kabul edilmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, 2018 Aralık ayındaki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirdikten sonra yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından iktidarı sivillerle paylaşmış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında kanlı iç savaş patlak vermişti.

Suudi Arabistan ve ABD'nin aracılık ettiği dolaylı ateşkes müzakerelerinde, tarafların öne sürdüğü şartlarda anlaşamaması nedeniyle şiddet sona erdirilememişti.

Sudan'da ağır maddi ve manevi tahribat bırakan iç savaş, ülkenin orta kesimlerinde, batı ve güneybatıdaki 9 eyalette sürüyor.

Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi, insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da 7 milyonu aşkın kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.