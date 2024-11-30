Güney Afrika'da 1300 Kaçak Madenci Teslim Oldu - Son Dakika
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Güney Afrika'da 1300 Kaçak Madenci Teslim Oldu

Güney Afrika'da kaçak madencilikle mücadele kapsamında 1300 madenci polise teslim oldu.

30.11.2024 22:47
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CAPE Maden zengini Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ağustos ayından beri yürütülen kaçak madencilikle mücadele operasyonu kapsamında, su ve gıda tedariki kesilen 1300 kaçak madencinin yer altından çıkarak polise teslim olduğu bildirildi.

Polis Bakanı Senzo Mchunu, polise teslim olmaya direnen yüzlerce kaçak madencinin mahsur kaldığı terkedilmiş Stillfontein altın madenine yaptığı ziyarette bölgedeki topluluk üyeleriyle bir araya geldi.

Mchunu, burada basına yaptığı açıklamada, kaçak madencilikle mücadele kapsamında yürütülen "Vala Umgodi Operasyonu"nda 4 aydır direnen 1300 kaçak madencinin yer altından çıkarak polise teslim olduğunu kaydetti.

Teslim olan kaçak madencilerinin büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olduğuna dikkati çeken Mchunu, bu kişilerin durumuna ilişkin ilgili ülkelerin büyükelçilikleriyle temas halinde olduklarını söyledi.

Mchunu, kaçak madencilerin çıkarılması için görevlendirilen özel arama kurtarma ekibinin gelecek haftadan itibaren çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Güney Afrika polisinin Kuzey Batı eyaletindeki Stillfontein madeninde kaçak madencilere su ve gıda tedarikini kesmesinin ardından, teslim olmamak için direnen yüzlerce madenci yer altında aç ve susuz halde mahsur kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni'nin kaçak madencilerin gerekirse "dumanla dışarı çıkarılacağı"nı açıklaması, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Zama Zama

Elmas, altın, platin gibi değerli madenlere sahip Güney Afrika'da terk edilmiş yahut gaz sızıntılarının yaşandığı faal madenlerde altın ve krom gibi değerli maden arayan kaçak madenciler halk arasında "Zama Zama" olarak biliniyor.

Güney Afrika'da 10 bin ila 30 bin kişinin doğrudan kaçak madencilik faaliyetlerine karıştığı düşünülüyor.

Yalnızca kaçak altın madenciliğin ülke ekonomisine maliyetinin yıllık ortalama 3,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da 1300 Kaçak Madenci Teslim Oldu - Son Dakika

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