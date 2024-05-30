Güney Afrika\'da 30 yıllık iktidar sona eriyor

Güncel

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimin resmi olmayan ilk sonuçları, 30 yıldır iktidarda olan Afrika Ulusa Kongresi'nin (ANC) oylarının ilk kez yüzde 50'nin altında kaldığını gösteriyor.

Güney Afrika Seçim Komisyonu (IEC) verilerine göre, TSİ 15.00 itibarıyla sandıkların yüzde 20'si açılırken, 2019 seçimlerinde yüzde 57 olan ANC oy oranının yüzde 43'e gerilediği görülüyor.

Bu sonuçlara göre, 1994'ten beri tek başına iktidarda bulunan ANC, ilk kez parlamentoda çoğunluğu kaybediyor.

Bu durum, Güney Afrika'nın ilk kez koalisyon hükümeti tarafından yönetilmesi anlamına geliyor.

Ana muhalefetin oy oranı yükselişte

Geçen seçimde yüzde 21'lik oy oranına sahip ana muhalefet partisi Demokratik İttifak'ın (DA) oy oranı ise ilk sonuçlara göre yüzde 25 seviyesine yükselmiş bulunuyor.

DA liderliğinde, Inkatha Özgürlük Partisi (IFP), Özgürlük Cephesi Artı (VP), ActionSA, Birleşik Bağımsız Hareket (UIM), Spektrum Ulusal Partisi (SNP) ve Bağımsız Güney Afrika Ulusal Yurttaşlık Örgütü'nden oluşan 7'li ittifakın toplam oy oranı ise yüzde 33'ü geçiyor.

Geçen seçimde yüzde 11'e yakın oyla üçüncü parti konumundaki Ekonomik Özgürlük Savaşçılarının oy oranının ilk sonuçlara göre yüzde 9'a gerilediği görülüyor.

Eski cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın partisi Ulusun Mızrağı (MK) ise ilk kez girdiği seçimlerde, oyların yüzde 8'inden fazlasını toplamış bulunuyor.

2024 genel seçimi

Güney Afrika'da kayıtlı 28 milyon seçmen, Ulusal Meclis'teki 400 milletvekili, ülkenin 9 eyaletindeki 430 yasama meclisi üyesini seçmek üzere, 29 Mayıs'ta sandık başına gitmişti.

Seçmenlerin yoğun katılımı, oy kullanma işleminin sona ermesi planlanan saat 21.00 itibarıyla çoğu seçim merkezi önünde uzun kuyrukların devam etmesi üzerine, IEC 21.00'den önce oy sırasına giren kişilerin oy kullanmasına müsaade edileceğini duyurmuştu.

Gece yarısı itibarıyla, bazı seçim merkezleri önünde kuyruklar görülmeye devam edilirken, oy kullanma işlemleri yaklaşık 3 saat gecikmeyle sona erdirilmişti.

IEC, oy sayımlarının hafta boyunca devam edeceğini ve resmi sonuçların 2 Haziran'da açıklanacağını duyurmuştu.