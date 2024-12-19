Güney Afrika'da 38 çocuk gıda zehirlenmesinden öldü

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde şubat ayından bu yana gıda zehirlenmesi sebebiyle 38 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada, şubat ayından beri başta Gauteng eyaleti olmak üzere ülke genelinde, "spaza" adı verilen yerel bakkallarda satılan bozuk ürünlerden kaynaklanan gıda zehirlenmeleri yaşandığı ifade edildi.

Gıda zehirlenmesi sebebiyle 38'i çocuk 41 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili 3 kişinin tutuklu yargılandığı bilgisi verildi.

Hükümet yetkilileri, zehirlenmelerin çoğunluğunun spazalardan alınan cips ve bisküvi gibi ürünlerden kaynaklandığını açıklamıştı.

Bu arada, Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanı Velenkosini Hlabisa, denetimi artırma çalışmaları kapsamında spazalara işletme ruhsatlarını yenilemeleri için verilen sürenin sona ermesiyle ilgili açıklama yaptı.

Hlabisa, spaza işletme ruhsatlarının yenilenmesi için son başvuru tarihinin 28 Şubat 2025'e uzatıldığını ifade etti.

Spaza

Sotho dilinde argoda "zula" anlamına gelen spaza, Güney Afrikalılar tarafından gecekondu mahallelerindeki küçük bakkalları tanımlamak için kullanılıyor.

Büyük bölümü yabancı uyruklu kişilerce işletilen bu dükkanlar, şubat ayından bu yana gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle ülke gündeminde önemli yer tutuyor.

Hükümet, zehirlenmelerin önüne geçmek ve spazalar üzerindeki denetimi sıkılaştırmak için geçen ay ulusal afet durumu ilan etmişti.

Hükümetin spazaların işletme ruhsatlarının yenilenmesi için tanıdığı 21 günlük süre, 17 Aralık itibarıyla sona ermişti.