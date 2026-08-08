Güney Afrika'da 77 Bin Göçmen Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
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Güney Afrika'da 77 Bin Göçmen Sınır Dışı Edildi

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Güney Afrika, 3 Ağustos itibarıyla 77 bin 184 düzensiz göçmeni ülkelerine geri gönderdi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde göçmenlik denetimlerinin yoğunlaştırılması kapsamında 3 Ağustos itibarıyla 77 bin 184 düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Güney Afrika Polis Teşkilatı Ulusal Komiser Yardımcısı Korgeneral Tebello Mosikili, yaptığı basın açıklamasında, ülke genelinde yürütülen göçmenlik ve güvenlik operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Mosikili, nisan-temmuz döneminde 18 bin 816 kişinin sınır dışı edildiğini belirterek, hükümetin 3 Ağustos itibarıyla yılbaşından bu yana 77 bin 184 kişiyi ülkelerine geri gönderdiğini ifade etti.

Shanela Operasyonu ve diğer çok kurumlu çalışmalar kapsamında temmuzda 16 bin 208 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını aktaran Mosikili, ocaktan bu yana bu sayının 59 bin 947'ye çıktığını kaydetti.

Mosikili, halihazırda geri gönderim merkezlerinde bekleyen binlerce kişinin ülkelerine gönderilmesinin ardından bu merkezlerin devreden çıkarılacağını duyurdu.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı olaylar

Yaklaşık 3 milyon göçmenin yaşadığı 63,5 milyon nüfuslu Güney Afrika'da, March and March ve Operation Dudula gibi yabancı karşıtı gruplar, düzensiz göçmenlerin ülkeden çıkarılması talebiyle gösteriler düzenliyor.

Güney Afrika polisinin son dönemdeki yabancı karşıtı şiddet dalgasıyla doğrudan ilişkilendirdiği saldırılarda, en az 2 Mozambik vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Şiddet olayları ve tehditlerin ardından çoğunluğunu Malavililerin oluşturduğu, aralarında Zimbabwe, Mozambik ve Nijerya vatandaşlarının da bulunduğu 150 binden fazla göçmen ülkelerine dönmüştü.

İşsizlik oranının uzun yıllardır yüzde 30'un üzerinde seyrettiği ve suç oranlarının yüksek olduğu ülkede, yabancı karşıtı gruplar, göçmenleri işsizlik ve suç sorunlarının başlıca sorumluları olarak gösteriyor.

Öte yandan on binlerce göçmenin ülkelerine dönmesi, yabancı iş gücünün yoğun olarak kullanıldığı tarım, tekstil, perakende ve toptan ticaret sektörlerinde aksamalara yol açıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da 77 Bin Göçmen Sınır Dışı Edildi - Son Dakika

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