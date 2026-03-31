Güney Afrika'da Akaryakıt Vergisi İndirimi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim kaynaklı yükselen petrol fiyatlarının etkilerini hafifletmek için akaryakıt vergisinde geçici süreyle indirim uygulanacağını duyurdu.

Ulusal Hazine ile Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, tüketicileri ve ekonominin genel dengesini korumak amacıyla Genel Yakıt Vergisi'nde (GFC) litre başına 3,00 rand (yaklaşık 7,8 Türk lirası) tutarında geçici bir indirim uygulanacağı belirtildi.

1 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde uygulanacak bu indirimle benzin üzerindeki vergi yükünün 4,1 randdan 1,1 randa, dizelde ise 3,93 randdan 0,93 randa düşürüldüğü kaydedildi.

Bu adımın yaklaşık 6 milyar rand (yaklaşık 15,7 milyar Türk lirası) tutarında bir vergi gelirinden feragat anlamına geldiği vurgulanarak, gıda ve ulaşım enflasyonunu dizginlemek için bu kararın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Vergi indirimi sonrası gece yarısı itibarıyla tüm benzin türlerinin litre fiyatı 3,06 rand, dizel fiyatı ise litre başına 7,37 ile 7,51 rand arasında artış gösterecek.

Ülkenin en büyük işçi sendikası COSATU'dan yapılan yazılı açıklamada ise "Hükümetin litre başına 3 randlık yakıt vergisini düşürmesi olumlu bir ilk adım ancak Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yakıt fiyatlarındaki devasa artışa karşı çok daha fazla rahatlamaya acilen ihtiyaç var." ifadelerine yer verildi.