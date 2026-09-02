Güney Afrika'da alkollü araç kullanımına sıfır tolerans getirildi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, alkollü araç kullanımına karşı sürücüler için "sıfır alkol" uygulamasını öngören yasal düzenleme hazırlığı yapıldığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Barbara Creecy, Ekurhuleni kentinde düzenlenen Yol Güvenliği Uygulayıcıları Kolokyumu'nun açılışında konuştu.

Bakan Creecy, alkollü araç kullanımını düzenleyen Ulusal Karayolu Trafik Yasası'nın 65. maddesinde değişikliğe gidilmesinin planlandığını belirtti.

Değişiklikle "katı bir yüzde 0 kan alkol politikası"na geçilmesinin hedeflendiğini kaydeden Creecy, düzenlemenin Baş Devlet Hukuk Müşaviri ve Sosyo-Ekonomik Etki Değerlendirme Sistemi (SEIAS) süreçlerinden geçirilerek 2026 sonuna kadar kabinenin onayına sunulmasının amaçlandığını söyledi.

Creecy, ülkede mart-ağustos döneminde alkollü araç kullanmaktan 18 binden fazla kişinin gözaltına alındığını, bunun aynı dönemde trafik suçları nedeniyle yapılan tüm gözaltıların yaklaşık üçte birini oluşturduğunu aktardı.

1 Ocak-23 Ağustos döneminde trafik kazalarında 6 bin 457 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Creecy, ölümlerin geçen yıla göre yüzde 9 azaldığını ve hayatını kaybedenlerin yüzde 48'inin yayalar olduğunu dile getirdi.