Güney Afrika'da ANC ve DA Koalisyon Hükümeti Kurmak İçin Anlaştı - Son Dakika
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Güney Afrika'da ANC ve DA Koalisyon Hükümeti Kurmak İçin Anlaştı

Güney Afrika'da 29 Mayıs'taki seçimlerde meclis çoğunluğunu kaybeden ANC ile DA, ulusal birlik hükümeti kurmak için anlaşma imzaladı. Anlaşmaya IFP ve PA'nın da katılması bekleniyor. Yeni dönem açılış oturumunda meclis başkanı, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçilecek. Koalisyon anlaşmasının ardından Cyril Ramaphosa'nın cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi kesinleşti.

14.06.2024 15:35
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs'taki seçimlerde meclis çoğunluğunu kaybeden Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ile parlamentodaki ikinci büyük parti Demokratik İttifak (DA), koalisyon hükümeti kurulması konusunda uzlaştı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ulusal Meclisin bugünkü yeni dönem açılış oturumunda gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi öncesinde ANC ile DA arasında "ulusal birlik hükümeti kurulması" için protokol imzalandı.

Anlaşma metnine ANC adına Genel Sekreter Fikile Mbalula, DA adına Federal Konsey Başkanı Helen Zille imza koydu.

Inkatha Özgürlük Partisi (IFP) ve Yurtsever İttifak'ın (PA) da koalisyon hükümetinde yer alması bekleniyor.

Güney Afrika Parlamentosunun alt kanadı 400 sandalyeli Ulusal Mecliste ANC'nin 159, DA'nın 87, IFP'nin 17 ve PA'nın 9 milletvekili bulunuyor.

Yasama başkenti Cape Town'daki meclisin yeni dönem açılış oturumunda yemin ederek göreve başlayacak milletvekilleri, ilk iş olarak meclis başkanı, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını seçecek.

Koalisyon anlaşmasına varılmasının ardından mevcut Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın yeniden seçilmesi kesinlik kazanmış oluyor.

Anlaşmanın ardından ana muhalefet partisi konumuna gelen 58 sandalyeli Ulusun Mızrağı (MK) Partisi ise meclisin açılış oturumunu boykot ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da ANC ve DA Koalisyon Hükümeti Kurmak İçin Anlaştı - Son Dakika

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