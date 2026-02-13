Güney Afrika'da Çete Şiddetine Karşı Operasyon - Son Dakika
Güney Afrika'da Çete Şiddetine Karşı Operasyon

13.02.2026 00:03
Cumhurbaşkanı Ramaphosa, organize suçla mücadele için güvenlik güçlerini Cape Town ve Johannesburg'a görevlendirdi.

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkenin en büyük güvenlik krizlerinden biri haline gelen organize suç ve çete şiddetiyle mücadele için ülkenin en büyük şehirleri Cape Town ve Johannesburg çevresinde Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetlerini (SANDF) görevlendirdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Cape Town'daki tarihi "City Hall" binasında düzenlediği 10. Ulusa Sesleniş (SONA) konuşmasında, Cape Town ve Johannesburg çevresinde suç olaylarında yaşanan artışın ulusal güvenlik tehdidi haline geldiğine değinerek "Organize suç, günümüzde demokrasimiz, toplumumuz ve ekonomik kalkınmamız için en acil tehdittir." dedi.

Ramaphosa, hükümetin bu yılki öncelikle hedefinin teknoloji, istihbarat ve entegre kolluk kuvvetlerini kullanarak organize suç ve suç örgütleriyle mücadeleyi yoğunlaştırmak olduğunu söyledi.

Bu amaçla SANDF'yi polise destek olmak üzere Cape Town ve Johannesburg çevresinde görevlendirdiğini belirten Ramaphosa, "Polis Bakanı ve Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetlerine, Batı Cape ve Gauteng'de çete şiddeti ve yasa dışı madencilikle mücadele etmek için güvenlik güçlerimizin önümüzdeki birkaç gün içinde nereye konuşlandırılması gerektiğine dair taktik bir plan geliştirmeleri talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Üst düzey polis yetkilileri incelemeye alınacak

Ramaphosa, Polis Bakanı Senzo Mchunu'nun açığa alındığı emniyet, yargı ve mafya üçgenindeki yolsuzluk soruşturmasını yürüten "Madlanga Komisyonu"nun süreci hızlı ve müdahale olmaksızın sürdürebilmesi için güvenlik güçleri bünyesinde özel bir görev ekibi kurulduğunu dile getirdi.

Komisyonun şimdiye kadar polis teşkilatı içinde ciddi yolsuzlukları ortaya çıkardığını hatırlatan Ramaphosa, "Devlet Güvenlik Ajansı, Güney Afrika Polis Teşkilatı ve büyükşehir polis departmanlarının üst düzey yöneticilerini yeniden incelemeye alacak." dedi

Ramaphosa ayrıca yeni bir ceza adaleti reformu gerçekleştireceklerini aktararak "Bu, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak özel bir ekip aracılığıyla organize suç, yolsuzluk ve yasa dışı silah ticaretiyle mücadele edecek ve reformların sistem genelinde uygulanmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

Bu yıl için daha önce planlanan sayıya ek olarak 5 bin 500 yeni polis memurunun istihdam edileceğini belirten Ramaphosa, "Ülkemizi çete şiddetinden arındırmak için harekete geçmeliyiz." ifadesini kullandı.

Saat başı ortalama 3 cinayet

Dünya genelinde suç olaylarının en yaygın görüldüğü ülkelerden Güney Afrika'da, polis teşkilatının verilerine göre, 2025'in ilk 9 ayında 17 binden fazla cinayet işlendi.

Aynı dönemde 95 bine yakın silahlı soygun, 37 binden fazla cinsel saldırı, 14 binden fazla araç gasbı olayının yaşandığı ülkede, günde ortalama 50 adam kaçırma vakası kaydedildi.

Ülkede, resmi verilere göre 2023 ve 2024'te her saat başı ortalama 3 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetmişti.

Cape Town ve Johannesburg'un "township" olarak bilinen gecekondu mahallelerini merkez alan suç örgütleri arasındaki çatışmalar son dönemde giderek artıyor.

Kaynak: AA

Johannesburg, Güney Afrika, Cape Town, Operasyon, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

