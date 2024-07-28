Güney Afrika'da eğlence mekanına yapılan silahlı saldırıda 8 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Afrika'da eğlence mekanına yapılan silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kuzey Batı eyaletinde bulunan bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar, mekanın kasasındaki paraları, güvenlik kamerasını ve bir bilardo masasını çalarak olay yerinden kaçtılar. Saldırganların kimlikleri henüz tespit edilemediği için görgü tanıklarından yardım isteniyor.

28.07.2024 05:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kuzey Batı eyaletinde bir eğlence mekanına yapılan silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey Batı Eyaleti Polis Sözcüsü Tuğgeneral Sabata Mokgwabone, basına yaptığı açıklamada, Orkney kasabası yakınlarındaki içkili eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mokgwabone, kimliği belirsiz saldırganların yerel Besotho halkına mensup kişileri aramak amacıyla geldikleri mekanda etrafa rastgele ateş açması sonucu vurulan bu kişilerden 7'sinin olay yerinde, 1'inin ise kaldırıldığı hastanede vefat ettiği bilgisini paylaştı.

Saldırganların mekanın kasasında bulunan paraların yanı sıra, güvenlik kamera sistemini ve bir bilardo masasını çaldıklarını kaydeden Mokgwabone, "Şüpheliler ayrıca müşterilerin cep telefonlarını çalarak olay yerinden uzaklaştılar." dedi.

Mokgwabone, kimlikleri ve sayıları henüz tespit edilemeyen saldırganların bulunması için olayın görgü tanıklarına yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Güvenlik, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da eğlence mekanına yapılan silahlı saldırıda 8 kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:59 Trump, ’’Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek’’ dedi, tam tersi oldu Trump, ''Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek'' dedi, tam tersi oldu
00:21 Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
22:08 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan’a karşı savaşa hazırlanıyoruz İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz
21:08 TBMM’de kabul edildi En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas’ı Türkiye’ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli
22:49 Erzincan’da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı Erzincan'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
21:40 Metin Feyzioğlu’nun Prag’a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı
20:39 TBMM’de ABD ve Netanyahu’yu kınayan tezkere kabul edildi TBMM'de ABD ve Netanyahu'yu kınayan tezkere kabul edildi
20:38 Kocaeli’de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Kocaeli'de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır
20:07 Golan Tepeleri’nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı Golan Tepeleri'nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı
18:44 Özel’den Erdoğan’a ’’SGK borcu’’ yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz Özel'den Erdoğan'a ''SGK borcu'' yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz
18:22 Somali Tezkeresi TBMM’de kabul edildi Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
17:43 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 06:39:20. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da eğlence mekanına yapılan silahlı saldırıda 8 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement