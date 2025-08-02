Güney Afrika'da Gergedanları Korumak İçin Radyoizotop Enjeksiyonu

LİMPOPO, 2 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Limpopo eyaletindeki Waterberg Biyosfer Rezervi'nde beyaz gergedanın boynuzuna radyoizotop dozu enjekte etmeye hazırlanan bir araştırmacı, 30 Temmuz 2025.

Witwatersrand Üniversitesi'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre Güney Afrikalı araştırmacılar, kaçak avcıları ve kaçakçıları caydırmak için gergedan boynuzlarına tespit edilebilir düzeyde radyoaktif izotopları enjekte etmeye başladı.

Perşembe günü başlatılan Rhisotope Projesi, ülkede son derece yaygın olan yasadışı gergedan avcılığını önlemeyi amaçlıyor ve projenin ağustos ayına kadar tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor.

Açıklamaya göre proje, boynuzlara düşük seviyeli radyoaktif izotoplar yerleştirerek yasadışı gergedan boynuzu ticaretini engellemeyi hedefliyor. Bu izotoplar, tüm dünyada sınır kapılarında ve gümrük kontrol noktalarında radyasyon tarayıcıları tarafından tespit edilebiliyor. (Fotoğraf: Güney Afrika Wits Üniversitesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)