Güney Afrika'da milyonlarca insan akut açlıkla karşı karşıya kalabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Afrika'da milyonlarca insan akut açlıkla karşı karşıya kalabilir

Birleşmiş Milletler ve ortakları, Güney Afrika'da milyonlarca insanın Ekim'den Şubat'a kadar sürecek verimsiz sezonda akut açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. El Nino hava olayının neden olduğu kuraklık ve yağış eksikliği, bölgedeki gıda güvensizliği ve insani ihtiyaç seviyelerini daha da artırmış durumda. İnsani yardımın sağlanması ve toplulukların toparlanması aciliyet teşkil ediyor.

06.06.2024 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler ve ortakları, Güney Afrika'da milyonlarca insanın Ekim'den Şubat'a kadar sürecek verimsiz sezonda akut açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Son 100 yılın en kurak Şubat ayına yol açan El Nino hava olayı nedeniyle ciddi bir yağış eksikliğiyle karşı karşıya kalan bölgede söz konusu dönemde beklenen olağan yağışın yalnızca yüzde 20'si yağdı" denildi.

OCHA, kuraklıktan önce bile bölgede sosyo-ekonomik zorluklar, yüksek gıda fiyatları ve iklim krizinin bileşik etkilerinden kaynaklanan gıda güvensizliği ve insani ihtiyaç seviyelerinin yüksek olduğunu söyledi.

BM ofisi, topluluklar yaklaşan hasat sıkıntısıyla karşı karşıya kaldıkça büyük ölçekli bir insani krizin önlenmesine yönelik fırsat penceresinin hızla kapandığını söyledi.

OCHA, "İnsani yardımın sağlanması ve toplulukların toparlanması ile geleceğe direnç kazandırılması aciliyet teşkil ediyor" ifadesini kullandı.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun geçtiğimiz ay toparlanma ile uzun vadeli iklim direncine yardımcı olmak üzere 5,5 milyar ABD doları tutarında yardım talep eden bölgesel çağrısının ardından, sivil toplum kuruluşları, bölgesel ve ulusal yetkililer ile insani ve kalkınma ortakları ortak bir çağrıda bulundu.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Güney Afrika, Akut, Doğal Afetler, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da milyonlarca insan akut açlıkla karşı karşıya kalabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:54:28. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da milyonlarca insan akut açlıkla karşı karşıya kalabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement