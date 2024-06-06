Güney Afrika'da milyonlarca insan akut açlıkla karşı karşıya kalabilir

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler ve ortakları, Güney Afrika'da milyonlarca insanın Ekim'den Şubat'a kadar sürecek verimsiz sezonda akut açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Son 100 yılın en kurak Şubat ayına yol açan El Nino hava olayı nedeniyle ciddi bir yağış eksikliğiyle karşı karşıya kalan bölgede söz konusu dönemde beklenen olağan yağışın yalnızca yüzde 20'si yağdı" denildi.

OCHA, kuraklıktan önce bile bölgede sosyo-ekonomik zorluklar, yüksek gıda fiyatları ve iklim krizinin bileşik etkilerinden kaynaklanan gıda güvensizliği ve insani ihtiyaç seviyelerinin yüksek olduğunu söyledi.

BM ofisi, topluluklar yaklaşan hasat sıkıntısıyla karşı karşıya kaldıkça büyük ölçekli bir insani krizin önlenmesine yönelik fırsat penceresinin hızla kapandığını söyledi.

OCHA, "İnsani yardımın sağlanması ve toplulukların toparlanması ile geleceğe direnç kazandırılması aciliyet teşkil ediyor" ifadesini kullandı.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun geçtiğimiz ay toparlanma ile uzun vadeli iklim direncine yardımcı olmak üzere 5,5 milyar ABD doları tutarında yardım talep eden bölgesel çağrısının ardından, sivil toplum kuruluşları, bölgesel ve ulusal yetkililer ile insani ve kalkınma ortakları ortak bir çağrıda bulundu.