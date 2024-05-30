Güney Afrika'da seçimler yoğun katılım nedeniyle 3 saat gecikmeyle sona erdi - Son Dakika
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Güney Afrika'da seçimler yoğun katılım nedeniyle 3 saat gecikmeyle sona erdi

Güney Afrika\'da seçimler yoğun katılım nedeniyle 3 saat gecikmeyle sona erdi

Güney Afrika'da yapılan seçimlerde oy verme işlemi, yoğun katılım nedeniyle 3 saat gecikmeyle sona erdi. Seçimlerde 400 milletvekili ve 9 eyalet yasama meclisi üyesi seçilecek. Seçime 14 bin 889 aday katılıyor. Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, katılımın yüksek olduğunu belirtti. Seçim sonuçları 2 Haziran'da açıklanacak.

30.05.2024 01:59
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Ulusal Meclis milletvekilleri ve eyalet yasama meclisi üyelerini seçmek için yapılan seçimde oy verme işlemi, yoğun katılım nedeniyle 3 saat gecikmeyle sona erdi.

Güney Afrika'da 23 bin 292 seçim merkezinde sandık başına giden seçmenler, yerel saatle 07.00'den (TSİ 08.00) itibaren oy kullanmaya başladı.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'teki 400 milletvekilinin ve ülkenin 9 eyaletindeki yasama meclisi üyelerinin seçileceği 2024 genel seçimi, ülkenin 30 yıllık demokrasi tarihindeki 7'nci genel seçim olma özelliği taşıyor.

Güney Afrika Seçim Komisyonu (IEC) verilerine göre, Ulusal Meclis'teki 400 sandalye ve eyalet meclislerindeki toplam 430 sandalye için 14 bin 889 aday yarışıyor.

Seçime yoğun katılım

Sabah saatlerinden itibaren oy merkezlerine akın eden seçmenlerin, uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

Seçime gözlemci olarak katılan Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürütme başkenti Pretorya'daki bazı sandıklarda akşam saatlerinde dahi uzun kuyruklar gözlendiğini kaydetti.

Kandaş, "Katılım bu sene, 2019'daki yüzde 66'lık katılımdan çok daha yüksek olacak gibi gözüküyor. Güney Afrika demokrasisi açısından memnuniyet verici bir gelişme olarak görüyorum" dedi.

Ülkenin en büyük eyaletlerinden Western Cape Başbakan adayı Türk asıllı Güney Afrikalı siyasetçi Mehmet Vefa Dağ da, seçimlere olağanüstü bir katılım gözlendiğini belirterek, "Oy kullanmak için saat 06.30'da sıraya girdim, 09.30'da ancak oy kullanabildim. Böyle bir şey ben hiç görmemiştim. İnanılmaz yoğun bir katılım var. Hastalar dahi sıraya girmiş. Böyle bir şeyi ilk defa gördüm" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'da 2014'te seçime katılım oranı yüzde 73,4, 2019'da ise yüzde 66,05 olarak gerçekleşmişti.

Oy kullanma işlemleri gece yarısına kadar sürdü

Oy kullanma işleminin sona ermesi planlanan saat 21.00 itibarıyla çoğu seçim merkezi önünde uzun kuyrukların devam etmesi üzerine, Güney Afrika Seçim Komisyonu'ndan (IEC) yapılan açıklamada, 21.00'den önce oy sırasına giren kişilerin oy kullanmasına müsaade edileceği duyuruldu.

Gece yarısı itibarıyla, bazı seçim merkezleri önünde kuyruklar görülmeye devam ederken, oy kullanma işlemleri yaklaşık 3 saat gecikmeyle sona erdirildi.

Yerel saatle 00.20'den itibaren ilk sandık sonuçları açıklanmaya başladı.

Resmi sonuçların ise 2 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da seçimler yoğun katılım nedeniyle 3 saat gecikmeyle sona erdi - Son Dakika

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