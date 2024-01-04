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Güney Afrika'da şiddetli yağışlar 31 kişinin ölümüne yol açtı - Son Dakika
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Güney Afrika'da şiddetli yağışlar 31 kişinin ölümüne yol açtı

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde Aralık 2023'te meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toplam 31 kişi hayatını kaybederken, 3 kişiden ise hala haber alınamıyor. Yağışlar haneleri, işyerlerini ve kamu altyapılarını etkileyerek büyük bir yıkıma yol açtı. Afetten etkilenen ailelere yardım sağlanırken, incelemelerin hızını engelleyen devam eden yağışlardan endişe ediliyor.

Güney Afrika\'da şiddetli yağışlar 31 kişinin ölümüne yol açtı
04.01.2024 - 11:37,  Güncelleme: 11:38
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JOHANNESBURG, 4 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde Aralık 2023'te meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toplam 31 kişi hayatını kaybederken, 3 kişiden ise hala haber alınamıyor.

KwaZulu-Natal Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Departmanı yetkilisi Bongiwe Sithole-Moloi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, eyalette Aralık ayında görülen şiddetli yağışların haneleri, işyerlerini ve okul, yol ve köprü gibi kamu altyapılarını etkileyerek yıkıma yol açtığını söyledi.

"Ekibimiz afetten etkilenen ailelere yardım sağlarken sahadaki durumu değerlendirmeye devam ediyor. İlk raporlar 600'den fazla hanenin afetten etkilendiğini ve 140'ı aşkın konutun tamamen yıkıldığını gösteriyor" diyen yetkili, fırtınaların ise 2.000'den fazla kişiyi etkilediğini ve birçok kişiyi evsiz bıraktığını belirtti.

Sithole-Moloi, eyaletteki Uthukela bölgesinin diğer bölgelerden daha fazla zarar gördüğünü, Noel arifesinde Ladysmith kasabasını vuran sellerde ise 100'den fazla evin hasar aldığını ve 23 kişinin öldüğünü kaydetti.

Yetkili, "Tüm olaylara müdahale edebilmek için diğer departman ve paydaşlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz, ancak devam eden yağışların, incelemelerin hızını engellemesinden endişe ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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