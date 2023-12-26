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Güney Afrika'da şiddetli yağışlar sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu - Son Dakika
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Güney Afrika'da şiddetli yağışlar sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletindeki Ladysmith kentinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu. Afet yönetim ekipleri, kayıp kişilerin bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

Güney Afrika\'da şiddetli yağışlar sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu
26.12.2023 - 11:41,  Güncelleme: 11:43
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Güney Afrika'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, KwaZulu-Natal eyaletindeki Ladysmith kentinde şiddetli yağmurların neden olduğu seller yaşandı.

Sellerde 6 kişi öldü, 10 kişi kayboldu.

Afet yönetim ekipleri, kayıp kişilerin bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

Yağışlar, şehrin altyapısına büyük zarar verirken, fırtına nedeniyle bazı evler de zarar gördü.

Yağmurlar, Bellspuit Nehri'nin taşmasına neden oldu.

Kaynak: AA
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Güney Afrika, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da şiddetli yağışlar sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu - Son Dakika
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