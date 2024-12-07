Güney Afrika'da Soyguncularla Çatışma: 8 Ölü

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletinde polisle çatışan 8 soyguncunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Robert Netshiunda, basın açıklamasında, eyaletin kuzeyindeki Richards Bay bölgesinde soygun yapacaklarından şüphelenilen 8 kişinin, trafikte seyir halindeyken polisin "Dur" ihtarına ateşle karşılık verdiklerini belirtti.

Netshiuanda, "Yüksek hızlı araç kovalamacası başladı. Polis ateşe karşılık verdi ve çıkan çatışmada 8 soyguncu vurularak öldü. Şüpheliler, ayrıca Mzingazi bölgesinde yakın zamandaki para nakil aracı soygunuyla da bağlantılıydı." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde suç olaylarının en yaygın görüldüğü ülkelerden Güney Afrika'da 2023'te 27 binden fazla kişi cinayete kurban gitti.

2023'te 216 binden fazla soygun vakasının kaydedildiği ülkede 234 para nakil aracı soyulmuştu.