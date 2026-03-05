Güney Afrika'dan Orta Doğu'ya Arabuluculuk Teklifi

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İran'ın Orta Doğu'da ABD üslerinin bulunduğu ülkeleri hedef almasıyla tırmanan gerilimde taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduklarını söyledi.

Ramaphosa, Cape Town'da düzenlenen enerji yatırım konferansı "18. Enerji İndaba Zirvesi"nde basına açıklama yaptı.

Güney Afrika'nın Orta Doğu'da yaşanan gerilimin sona ermesi için arabuluculuk dahil her türlü katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirten Ramaphosa, "Eğer ihtiyaç olursa veya bizden istenirse, her zaman yükümlülüklerimizi yerine getiririz." diye konuştu.

Çatışmayı sona erdirmenin en iyi yolunun diyalog olduğunu vurgulayan Ramaphosa, "Biz bu savaşın derhal sona ermesini istiyoruz. Çok fazla can kaybı oluyor ve bu gereksiz yere oluyor." ifadelerini kullandı.

Ramaphosa, hükümetin Orta Doğu'da mahsur kalan 6 binden fazla Güney Afrika vatandaşını tahliye etme sürecine ilişkin, "İnsanlarımızın sağ salim evlerine dönmelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Mevcut gerginliğin küresel ticaret açısından Ümit Burnu rotası üzerindeki Güney Afrika'yı kilit oyuncu haline getirdiğini dile getiren Ramaphosa, "Dünyada ne zaman bir karışıklık olsa, Güney'de her zaman güvenli bir geçiş noktası olduğumuzu ve kıyılarımızdan geçebilecek mallar ve gemiler için güvenli geçiş sağladığımızı görüyoruz. Bu konuda güvenli ve sağlamız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.