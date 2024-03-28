Güney Afrika, İsrail aleyhine açılan soykırım davasında yeni tedbirleri memnuniyetle karşılıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasında, mahkemenin yeni tedbirlere hükmetmesini memnuniyetle karşıladı.
Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, UAD'nin Güney Afrika'nın, İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında ek tedbirler getirilmesi talebinin UAD tarafından kabul edildiği belirtilerek, "Güney Afrika, UAD tarafından verilen ek tedbir kararlarını memnuniyetle karşılıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, UAD'nin Güney Afrika'nın " Gazze'deki durumun, İsrail'in 26 Ocak 2024 tarihli kararlara uymamasının bir sonucu olarak daha da kötüleştiğine" yönelik iddiasını kabul ettiğine işaret edilerek, Divan'ın daha fazla ek tedbir kararı alması gerektiği belirtildi.
Divan'ın yeni tedbirlerine yer verilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:
"Bu geçici tedbirler, İsrail'e, diğer hususların yanı sıra, Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım eylemlerinde bulunmaktan kaçınmasını ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırımı doğrudan ve açıkça teşvik etmeyi önlemesini ve cezalandırmasını emreden 26 Ocak tarihli tedbirleri tamamlamaktadır."
Açıklamada, UAD'nin kararının etkisinin önemine değinilerek, Gazze'de değişen koşulların yeni stratejiler uygulanılmasını zorunlu hale getirdiği vurgulandı.
Filistinlilerin ölümlerinin yalnızca bombardıman ve kara saldırılarından kaynaklanmadığı, aynı zamanda hastalık ve açlıktan da kaynaklandığı gerçeğinin, bu toplumun "var olma hakkının korunması" gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Bu hakkı korumanın en etkili yolu önlemedir. Mahkemenin eylemleri soykırımı önlemeye yönelik belirli sorumluluklar içermektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu sorumlulukların Divan'ın direktiflerine uyulması ve Gazze'deki askeri operasyonun durdurulması ile yerine getirilebileceği belirtilerek, bu direktiflere uyulmaması durumunda ise küresel toplumun insanlığın kutsallığı adına bu uyumu sağlaması gerektiği kaydedildi.
UAD'nin yeni tedbirleri
UAD,"Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı kötüleşen yaşam koşullarını, özellikle de kıtlık ve açlığın yayılmasını göz önünde bulundurarak" üç yeni tedbire hükmetmişti.
Buna göre Divan, İsrail'den "Birleşmiş Milletler ile tam bir işbirliği içinde, Gazze'deki Filistinlilere gıda, su, elektrik, yakıt, barınma, giyim ve hijyen ihtiyaçlarının yanı sıra tıbbi malzeme ve tıbbi bakım da dahil olmak üzere acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın, kara geçiş noktalarının kapasitesinin ve sayısının artırılması ve gerekli olduğu sürece açık tutulması da dahil olmak üzere, ilgili tüm taraflarca engelsiz bir şekilde sağlanması için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeksizin almasına" hükmetmişti.
Divan ikinci tedbir kararında İsrail ordusunun, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasını engellememek dahil olmak üzere, Soykırım Sözleşmesi kapsamında korunan grup olan Gazze'deki Filistinlilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemesini istemişti.
Divan üçüncü tedbir kararında ise, verilen ek tedbirlere ilişkin İsrail'den aldığı önlemleri bir ay içerisinde Divan'a raporlamasına karar vermişti.
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