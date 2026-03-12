Güney Afrika, İzinsiz Balıkçı Gemilerini Durdurdu

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, kara sularına izinsiz giren Çin'e ait 4 balıkçı gemisini durdurduğu bildirildi.

Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Willie Aucamp, yaptığı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerince, ülke kara sularına izinsiz girdiği tespit edilen Çin firmasına ait 4 balıkçı gemisinin durdurularak Cape Town Limanı'nda gözetim altına alındığını belirtti.

Aucamp, gemilerin kaptanları hakkında işlem başlatıldığını ve toplamda 400 bin rand (yaklaşık 24 bin dolar) idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Çin firmasının para cezasını ödemesinin ardından gemilerin Güney Afrika kara sularından ayrıldığını belirten Aucamp, "Güney Afrika, deniz bölgelerinin yasa dışı kullanımına müsamaha göstermeyecektir." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da gemilerin, ülke kara sularını kullanmak için 23 Şubat'ta yapılan başvurunun reddedilmesine rağmen geçiş yaptıklarının tespit edildiği bilgisi verilerek, "Gemiler, Güney Afrika yasalarının yabancı gemilerin ulusal sulardan geçerken otomatik tanımlama sistemlerini (AIS) aktif tutmasını gerektiren hükmüne aykırı olarak, otomatik AIS'ı defalarca açıp kapattılar." ifadesi kullanıldı.