Güney Afrika Mahkemesi, ANC'nin MKP'nin Seçimlere Katılımını Engelleme İtirazını Reddetti - Son Dakika
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Güney Afrika Mahkemesi, ANC'nin MKP'nin Seçimlere Katılımını Engelleme İtirazını Reddetti

Güney Afrika'da mahkeme, iktidar partisi ANC'nin, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın desteklediği MKP'nin seçimlere katılımını engellemek için yaptığı itiraz başvurusunu reddetti. Seçim Mahkemesi, MKP'nin seçimlere katılım kriterlerini karşıladığına hükmederek, ANC'nin itirazını reddetti. ANC, MKP'nin Ulusların Mızrağı ismini ve logosunu kullanmasına karşı çıkarak, konuyu mahkemeye taşıyacağını bildirdi. ANC'nin oy oranının düşmesiyle karşı karşıya olduğu seçimde, MKP'nin KwaZulu-Natal eyaletinde güçlü olduğu ve oyların yüzde 5'inden fazlasını alabileceği öngörülüyor.

26.03.2024 21:11  Güncelleme: 21:11
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Güney Afrika'da mahkeme, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC), eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın desteklediği Ulusların Mızrağı Partisi'nin (MKP) mayıs ayında düzenlenecek seçimlere katılımını engellemek için yaptığı itiraz başvurusunu reddetti.

Güney Afrika Seçim Mahkemesi, geçen yıl kurulan MKP'nin 29 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere katılım kriterlerini karşıladığına hükmederek, ANC'nin bu partinin seçimlere katılımına ilişkin itiraz başvurusunun reddine karar verdi.

ANC'den yapılan açıklamada da hukukun üstünlüğünü ve kanunlar önünde eşitliği destekledikleri belirtilerek, "Kararı kabul ediyoruz ve tam olarak uygulayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, geçmişte ırkçı apartheid rejimi ile mücadele eden ANC'nin silahlı kanadını oluşturan Ulusların Mızrağı (uMkhonto we Sizwe) isminin ve logosunun MKP tarafından kullanılmasına şiddetle karşı olunduğu, bu konuya ilişkin KwaZulu Natal Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulunulacağı bildirildi.

uMkhonto we Sizwe

Güney Afrika'yı 1948-1994 yıllarında yöneten apartheid rejimine karşı direnişin merkezinde yer alan ANC, 1994 yılından bu yana 30 yıldır kesintisiz olarak iktidarda bulunuyor.

Yolsuzluk dahil çok sayıda suçtan yargılanan eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın desteğiyle 2023'te kurulan MKP ise ismini, apartheid ile mücadele yıllarında ANC'nin silahlı kanadını oluşturan Ulusların Mızrağı örgütünden alıyor.

Ülkenin ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela tarafından 1961'de kurulan ve Zuma'nın da 1970'lerden itibaren üst düzey görevlerde yer aldığı Ulusların Mızrağı, Güney Afrika tarihinde önemli bir simge olma özelliği taşıyor.

MKP'nin bu örgütün ismini, renklerini ve logosunu kullanmasını telif hakkı ihlali olarak değerlendiren ANC, ocak ayında bu partinin seçimlerden men edilmesi için Seçim Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

ANC için zor seçim

Güney Afrika'da son yıllarda giderek artan suç oranları, elektrik krizi ve yüksek işsizlik oranları, bu seçimde ANC'yi bekleyen zorlukların başında geliyor.

Ülkede yapılan çeşitli anketlere göre, ANC'nin oy oranının 1994'ten bu yana ilk kez bir genel seçimde yüzde 50'nin altına inebileceği tahmin ediliyor.

Ülkenin en büyük etnik grubu Zuluların çoğunlukta yaşadığı KwaZulu-Natal eyaletinde güçlü olan MKP'nin ise seçimlere katılması durumunda oyların yüzde 5'inden fazlasını alabileceği öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika Mahkemesi, ANC'nin MKP'nin Seçimlere Katılımını Engelleme İtirazını Reddetti - Son Dakika

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