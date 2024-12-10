Güney Afrika, Mozambik Sınırını Kapattı - Son Dakika
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Güney Afrika, Mozambik Sınırını Kapattı

Güney Afrika, Mozambik'teki şiddet olayları nedeniyle ana sınır kapısını kapattı.

10.12.2024 18:16
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimleri sonrası şiddet olaylarının yaşandığı Mozambik'e ana sınır kapısını kapattığı bildirildi.

Güney Afrika Sınır Yönetim Otoritesi'nden (BMA) yapılan açıklamada, Mozambik'te protestocuların ülkenin dünyaya açılan kapısı Maputo limanına giden ana güzergahı trafiğe kapatıp kamyonları hedef almasının ardından, bu ülke ile ana sınır kapısı olan Lemombo Sınır Kapısı'nın her türlü yaya ve araç trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Mozambik'e seyahat edecek yolcuların Esvatini sınırındaki Mananga Sınır Kapısı'nı kullanmaları tavsiye edildi.

Mozambikli göstericilerin Boane ilçesinde ticari mal taşıyan kamyonları hedef aldığının belirtildiği açıklamada, "Bu yüzden kamyonlar için Mananga sınır kapısı seçeneği şu an için uygulanabilir değil. Nakliyecilere, başka bir duyuru yapılana kadar sınıra yeni araç göndermemeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sınır kapısının tekrar açılması için gelişmelerden haberdar olmak üzere Mozambik otoriteleriyle temas halinde olunduğu kaydedildi.

Mozambik'te seçim süreci ve şiddet olayları

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Protesto gösterilerinin şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu şimdiye kadar 10'u çocuk 103 kişi hayatını kaybetmiş, 350 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika, Mozambik Sınırını Kapattı - Son Dakika

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