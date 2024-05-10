Güney Afrikalı Absa Grup, Çin pazarına giriş yapıyor - Son Dakika
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Güney Afrikalı Absa Grup, Çin pazarına giriş yapıyor

Güney Afrikalı finansal hizmet sağlayıcısı Absa Grup, Çin pazarından faydalanmak için Beijing'de bağlı şirket kurdu. Bağlı şirket, Çinli işletmelere danışmanlık hizmetleri sunacak ve araştırma raporları hazırlayacak. Absa CEO'su Arrie Rautenbach, bağlı şirketin faaliyete geçmesinin, Çin'in dışa açılıma bağlılığının bir kanıtı olduğunu ve Afrika ile Çin arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğine canlılık katacağını belirtti.

10.05.2024 13:09
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BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Afrika'daki en büyük çeşitlendirilmiş finansal hizmet sağlayıcılarından biri olan Güney Afrikalı Absa Grup, Beijing'de bağlı şirket kurarak Çin pazarından faydalanmak üzere ilk adımı attı.

Çarşamba günü faaliyete geçen bağlı şirketin, Afrika'ya yatırım yapan Çinli işletmelere danışmanlık hizmetleri sunmak ve araştırma raporları hazırlamak gibi bankacılık dışı hizmetler sağlaması planlanıyor.

Çin'in Afrika'nın en büyük ticaret ortağı haline gelmesiyle Çin ile Afrika arasındaki yatırım işbirliğinin son yıllarda ivme kazandığını söyleyen Absa CEO'su Arrie Rautenbach, Absa'nın her zaman Çin pazarına ilgi duyduğunu sözlerine ekledi.

Rautenbach, bağlı şirketin faaliyete geçmesinin, Çin'in üst düzey dışa açılıma bağlılığının bir kanıtı olduğunu ve şirketin Afrika ile Çin arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğine daha da canlılık kazandıracağını belirtti.

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre Güney Afrika üst üste 14 yıldır Çin'in Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olarak öne çıkıyor.

1991 yılında kurulan Absa'nın merkezi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Güney Afrikalı Absa Grup, Çin pazarına giriş yapıyor - Son Dakika

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