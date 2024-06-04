Güney Amerika'dan Türkiye'ye Kokain Sevkiyatı Yapan Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Amerika'dan Türkiye'ye Kokain Sevkiyatı Yapan Suç Örgütüne Operasyon

Güney Amerika\'dan Türkiye\'ye Kokain Sevkiyatı Yapan Suç Örgütüne Operasyon

İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilen 'Narkoçelik-20' operasyonunda, Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik 9 şüpheli yakalandı ve 373 kilogram kokain ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu tebrik ederek, polislerin başarısını vurguladı.

04.06.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonunda, 9 şüpheli yakalandı, 373 kilogram kokain ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Amerika'dan Türkiye'ye gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa'nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle, İstanbul ve Bursa'da "Narkoçelik-20"operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, 373 kilogram kokain ele geçirildi.

Yerlikaya, operasyona ilişkin, "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güney Amerika, Operasyon, İstanbul, Türkiye, Bursa, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Amerika'dan Türkiye'ye Kokain Sevkiyatı Yapan Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
08:59 Aziz Yıldırım’ın “Adnan Hocacı“ dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu
08:24 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
00:58 DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti
10:08 17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak 17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak
10:05 Galatasaray’da Mauro Icardi depremi Erden Timur’dan sonra o da ayrılacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur'dan sonra o da ayrılacak
09:49 Teknik direktör düğümü çözülüyor Beşiktaş’ta Pochettino ve Xavi sesleri Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri
09:38 Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı
09:31 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 10:29:07. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Amerika'dan Türkiye'ye Kokain Sevkiyatı Yapan Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement