Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderek oy kullandı.
Adana
Adana'da vatandaşlar seçimlerde oy kullanmak için sandık kurulan okullara gitti.
Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Cebesoy İlkokuluna gelen seçmenler sınıflardaki sandıklara giderek oylarını kullandı.
Mersin
Mersin'de, kent genelinde 1 milyon 387 bin 345 seçmen için 4 bin 455 sandık kuruldu.
Seçimlerde oylarını kullanacakları okullarda kendileri için belirlenen sandıkların bulunduğu sınıflara giden vatandaşlar oylarını kullandı.
Hatay
1 milyon 78 bin 130 seçmenin bulunduğu Hatay'da ise vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitti.
Kent genelinde kurulan 3 bin 424 sandıktan 96'sı, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören veya yıkılan okul binalarının yerine bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında belirlenen alanlara konuşlandırılan konteynerlere kuruldu.
Bazı vatandaşlar buralara gelerek oylarını kullandı.
Osmaniye
Osmaniye'de 392 bin 447 seçmenin oy vermesi için kurulan 1271 sandıkta oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.
Oy verme işleminin başlayacağı saatte okullara gelen vatandaşlar, kendileri için belirlenen sandıklarda oylarını kullandı.
Son Dakika › Güncel › Güney illerinde yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı - Son Dakika
Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Sakarya'da 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanırken, Zonguldak'ta 1650 sandıkta 462 bin 958 seçmen oy kullandı. Bolu'da 1061 sandıkta 239 bin 169 seçmen, Kocaeli'de 4 bin 317 sandıkta 1 milyon 534 bin 684 seçmen, Düzce'de 1065 sandıkta 298 bin 438 seçmen, Bartın'da 605 sandıkta 158 bin 729 seçmen ve Karabük'te 754 sandıkta 184 bin 230 seçmen oy kullanacak.
Tekirdağ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başlarken, engelli ve yaşlılar ise seyyar sandıkla oylarını kullanıyor. YSK tarafından belirlenen görevliler, seyyar sandıkları yaşlı ve engellilerin ayaklarına kadar götürerek evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara oylarını kullandırıyor. 90 yaşındaki Halil İbrahim Ayaz da seyyar sandık sistemi ile oyunu kullandı.
Batman'da Mahalli İdareler Genel seçimleri için sandığa giden 81 yaşındaki Cevat dede, oyunu kullandı. Merkez Kuyubaşı Mahallesinde ikamet eden Cevat Beyca, yaşına ve hastalığına rağmen sandık başına gelerek oy kullandı. Beyca, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirterek, memleketine ve vatandaşlarına hayırlı olmasını diledi.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kazabat köyünde yaşayan 6 seçmen, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı nedeniyle seçimlerde komşu köy olan Karakoca'da oy kullanıyor. Kazabat köyü, nüfusunun azalması ve yerleşim birimi olmaması sebebiyle sandık kurulu oluşturulmamıştır. Bu sebeple seçmenler, 5 kilometre uzaklıktaki Karakoca köyünde oy kullanmaktadır.
YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt genelinde oy kullanma işlemlerinin sorunsuz biçimde devam ettiğini belirtti. Yener, tüm il ilçe seçim kurullarından bilgi aldığını ve şu anda oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yener, günün sonunda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemlerinin tamamlanmasını ve sayım işlemlerine geçilmesini umut ettiğini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu başkentte kullandı. Yumaklı, seçimlerin ülkede demokrasi bayramı olduğunu belirterek, yüksek bir katılım oranıyla milletin iradesini sandığa yansıtacağını umduğunu söyledi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Yüksekova'da 279 sandıkta 83 bin 282 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oyunu kullanan Yüksekovalılar, seçimin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Orhan Mahallesi'nde esnaf tarafından düzenlenen iftar programı, Bağçeşme Camisi önünde gerçekleşti. Mahalle sakinleri ve esnafın bir araya geldiği programda, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı ve dua edildi. Programı organize eden esnaf adına konuşan Halit Gedik, amaçlarının mahalle kültürünü canlandırmak ve gençlerin kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, iftara katılanlara teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karaman'da oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. 189 bin 902 seçmenin bulunduğu Karaman'da vatandaşlar sandık başına gitti. Oylarını kullanan Karamanlılar, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek. Karaman'da 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak.
Gaziantep derbisinde Alg Spor, Asyaspor karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. Başkan Ali Gözcü, takımını tebrik ederek ligde kalan maçlarda tüm puanlara talip olduklarını ve iyi bir noktada ligi tamamlamak istediklerini söyledi.
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