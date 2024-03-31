Güney illerinde yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı - Son Dakika
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Güney illerinde yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı

Güney illerinde yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderek oy kullandı. Adana'da vatandaşlar seçimlerde oy kullanmak için sandık kurulan okullara gitti. Mersin'de ise kent genelinde 1 milyon 387 bin 345 seçmen için 4 bin 455 sandık kuruldu. Hatay'da 1 milyon 78 bin 130 seçmenin bulunduğu ilde, vatandaşlar depremlerde hasar gören okul binalarının yerine kurulan konteynerlere giderek oylarını kullandı. Osmaniye'de ise 392 bin 447 seçmenin oy vermesi için 1271 sandık kuruldu ve vatandaşlar oylarını kullandı.

31.03.2024 08:53  Güncelleme: 09:04
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderek oy kullandı.

Adana

Adana'da vatandaşlar seçimlerde oy kullanmak için sandık kurulan okullara gitti.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Cebesoy İlkokuluna gelen seçmenler sınıflardaki sandıklara giderek oylarını kullandı.

Mersin

Mersin'de, kent genelinde 1 milyon 387 bin 345 seçmen için 4 bin 455 sandık kuruldu.

Seçimlerde oylarını kullanacakları okullarda kendileri için belirlenen sandıkların bulunduğu sınıflara giden vatandaşlar oylarını kullandı.

Hatay

1 milyon 78 bin 130 seçmenin bulunduğu Hatay'da ise vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitti.

Kent genelinde kurulan 3 bin 424 sandıktan 96'sı, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören veya yıkılan okul binalarının yerine bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında belirlenen alanlara konuşlandırılan konteynerlere kuruldu.

Bazı vatandaşlar buralara gelerek oylarını kullandı.

Osmaniye

Osmaniye'de 392 bin 447 seçmenin oy vermesi için kurulan 1271 sandıkta oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Oy verme işleminin başlayacağı saatte okullara gelen vatandaşlar, kendileri için belirlenen sandıklarda oylarını kullandı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Mersin, Adana, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney illerinde yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı - Son Dakika

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