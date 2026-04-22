Güney Kafkasya Güvenlik Konferansı

22.04.2026 17:49
Ulusal Strateji Merkezi, Güney Kafkasya'daki işbirliğinin önemini vurgulayan bir konferans düzenledi.

Ulusal Strateji Merkezi (USMER) tarafından, Güney Kafkasya'da bölgesel işbirliği ve 3+3 Platformu'nun (Azerbaycan-Ermenistan-Gürcistan-Türkiye-Rusya-İran) önemine ilişkin "Güney Kafkasya'da Güvenlik Konferansı" düzenlendi.

Ankara'daki bir otelde düzenlenen etkinliğe, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Birinci Katibi Radmir Gaynanov, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Başkanı Emekli Büyükelçi Alev Kılıç, Emekli Büyükelçi Ümit Yardım, Azerbaycan Kamu Yönetimi Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elşad Mirbeşiroğlu, eski MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri katıldı.

Konferansın birinci oturumunda konuşmacılar, Güney Kafkasya'da işbirliğinin önemine değinerek, bölgesel problemlerin bölge ülkeleri tarafından bizzat çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmacılar, Zengezur Koridoru ve Orta Koridor gibi bölgesel işbirliklerinin bölge ülkelerince fayda sağlayacak şekilde kullanılabileceği, bunu yaparken de 3+3 Platformu gibi işbirliği mekanizmalarından yararlanılabileceğine dikkati çekti.

İran'ın açısından bölgedeki temel sorunlardan biri güvenlik anlayışının dış aktörlerce belirlenmesi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan ve geçici ateşkesle sonuçlanan saldırılarını değerlendiren Büyükelçi Habibullahzade, bunların "münferit veya taktik olaylar olarak" değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Habibullahzade, "Aksine bu gelişmeler, güç dengelerinin yeniden yapılandırılması, bölge dışı müdahaleciliğin artması ve Batı Asya ile çevre bölgelerde güvenlik düzeninin yeniden tanımlanmasına yönelik süregelen çabalar bağlamında ele alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırıların bölgesel istikrarsızlığa yol açtığını, bunun da hızla diğer bölgelere yayıldığının altını çizen İranlı Büyükelçi, ülkesinin yakın jeopolitik çevresinin bir parçası olan Güney Kafkasya'nın da bu gelişmelerden doğrudan etkilendiğini dile getirdi.

Habibullahzade, Güney Kafkasya'da güvenlik ve jeopolitik bağlarının derin ve yapısal olduğunu belirterek, İran'a göre bölgede karşılaşılan temel sorunlardan birinin güvenlik anlayışının dış aktörler tarafından belirlenmesi olduğunu savundu.

Bu durumun nihayetinde "bağımlılığa ve bölgesel istikrarsızlığın sürmesine" yol açacağını savunan Habibullahzade, İran'ın uluslararası alanda tanınmış sınırların herhangi bir şekilde değiştirilmesi ve Güney Kafkasya'nın jeopolitik yapısının dönüştürülmesine karşı çıktığını belirtti.

Habibullahzade İran'ın Güney Kafkasya'daki tüm devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyduğunu aktararak, "Bu bakış açısına göre, ister dayatılmış koridorlar yoluyla ister dış aktörlerin yönlendirdiği güvenlik düzenlemeleri aracılığıyla olsun bölgenin jeopolitiğini değiştirmeye yönelik her türlü girişim, hassas dengeleri bozma riski taşımaktadır." görüşünü paylaştı.

3+3 Platformu'nun önemi

Habibullahzade, 3+3 Plaformu'nun bölgesel güvenliğin sağlanmasına katkı sunabilecek en önemli girişim olduğunun altını çizerek, platformun "bölgesel sorunları bölge ülkeleriyle" ele alınması konusundaki önemine değindi.

3+3 Platformu'nun temel ilkelerinin "ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, iç işlerine karışmama, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla barışçıl çözümü ve ekonomik ile transit işbirliğinin geliştirilmesi" olduğunu söyleyen Habibullahzade, "3+3 Platformu, dışarıdan dayatılan güvenlikten bölgeye özgü güvenlik inşasına geçiş çabası olarak değerlendirilebilir." dedi.

Habibullahzade, İran açısından 3+3 Platformu'nun bölgede sürdürülebilir istikrarın sağlanmasına yönelik daha geniş bir stratejinin bir parçası olduğunu anlatarak, bu mekanizmanın devamının zaman içinde bölge ülkeleri arasında gerçek işbirliğine dayalı daha dengeli bir düzenin oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Güney Kafkasya'nın stratejik bir tercihle karşı karşıya olduğunu savunan Habibullahzade, "Ya dış müdahaleler ve dayatılmış güvenlik düzenleri doğrultusunda ilerlemeye devam edecek ya da bölgesel işbirliği ve bölgeye özgü güvenlik temelinde bir modele yönelecektir. Tarihsel deneyimler ve mevcut gerçekler açıkça göstermektedir ki sürdürülebilir istikrar ancak ikinci yol ile mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kafkasya'nın önemi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Birinci Katibi Gaynanov, Rusya'nın Güney Kafkasya bölgesine karşı "sıcak duygular" beslediğini ve burada yaşayan halkın refahıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Güney Kafkasya'nın izole bir şekilde ele alınamayacağını kaydeden Gaynanov, "Burası ulaşım yollarının, enerji projelerinin ve bölgesel aktörlerin çıkarlarının kesiştiği daha geniş bir jeopolitik alanın parçasıdır." dedi.

Gaynanov, mevcut koşullarda ekonomik bağların güçlendirilmesi, ulaşım koridorlarının geliştirilmesi ve insani işbirliğinin genişletilmesinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, Rusya'nın bölge ülkeleriyle aktif temas halinde olduğunu ve bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalara yapıcı şekilde katkıda bulunma kararlılığını sürdüreceğinin altını çizdi.

Azerbaycan Kamu Yönetimi Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mirbeşiroğlu, Güney Kafkasya'daki problemlerin bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğinin altını çizerek "Güney Kafkasya ülkeleri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve bölgemizin diğer güçleri Türkiye, Rusya, İran çok ciddi bir işbirliği kurarak bölgede bugün olan ve gelecekte potansiyel ortaya çıkacak sorunları işbirliği şeraitinde dostçasına çözebilirler. Bunu da biz her zaman gördük." dedi.

Mirbeşiroğlu, 3+3 Platformu'nun bölgesel sorunları çözmek için yeterli olduğunu kaydederek, bu platform kapsamında Zengezur Koridoru'nun "işbirliği koridoruna" kolaylıkla evrilebileceğinin altını çizdi.

AVİM Başkanı Emekli Büyükelçi Kılıç da Zengezur Koridoru'nun açılmasının Türkiye açısından önemine değinerek, "Kimin yönetiminde, kimin desteğinde olursa olsun bizim için önemli olan Orta Asya'ya ve daha ötesine Çin'e doğrudan ulaşımın sağlanabilmesidir." dedi.

Emekli Büyükelçi Yardım da Türkiye-Azerbaycan ortaklığının, diğer bölge ülkeleri için de örnek teşkil etmesi gerektiğini dile getirerek, Güney Kafkasya'nın gelişiminde bundan sonra aydınların, kamuoyunun ve sivil toplum kuruluşlarının daha aktif rol oynamasının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

