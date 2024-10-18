Güney Kafkasya Toplantısı İstanbul'da Başladı

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(İSTANBUL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Üçüncü Toplantısı'nın açış konuşmasında, "Yakın coğrafyamızda yaşadığımız çalkantılı süreçler, savaşlar, Orta Doğu'da İsrail'in yarattığı insani felaket ve zulüm sarmalı bölgesel düzeyde diyalog ve iş birliğinin ne kadar önem arz ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Güney Kafkasya'ya bakışımızın temelinde de bölgesel sahiplenme anlayışımız bulunmakta. Bölgesel sorunları en iyi o bölgenin devletlerinin bildiğine ve onların çözebileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Üçüncü Toplantısı, bugün Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katıldığı toplantının açılış konuşmasını Hakan Fidan yaptı. Fidan, şunları kaydetti:

"Kısaca 3 artı 3 Platformu olarak tanımladığımız bu mekanizmanın oluşturulması fikri, İkinci Karabağ Savaşı'nda ateşkesi sağlayan 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bir girişimin imzalanmasını izleyen haftalarda ortaya çıktı. Temel hedefi, Güney Kafkasya'yı yakından ilgilendiren tüm konuların ele alınacağı bir zemine duyulan ihtiyaca cevap vermekti. Platformun adının 3 artı 3 olmasına rağmen salonda maalesef bir katılımcımız eksik. Yakın komşumuz ve dostumuz Gürcistan'ın yerinin baki olduğunu ve arzu ettiği zaman bu platforma dahil olabileceğini teyiden sizlerin önünde bir kez daha ifade etmek isterim.

Yakın coğrafyamızda yaşadığımız çalkantılı süreçler, savaşlar, Orta Doğu'da İsrail'in yarattığı insani felaket ve zulüm sarmalı bölgesel düzeyde diyalog ve iş birliğinin ne kadar önem arz ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Güney Kafkasya'ya bakışımızın temelinde de bölgesel sahiplenme anlayışımız bulunmakta. Bölgesel sorunları en iyi o bölgenin devletlerinin bildiğine ve onların çözebileceğine inanıyoruz. Nitekim bu vizyonumuzun tezahürü olarak toplantımızın ana neticelerine dair bir Ortak Bildiri'yi de görüşmelerimizin sonunda kabul etmeyi öngörüyoruz."