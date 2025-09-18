Güney Kıbrıs'ın Silahlanma Çabalarına Dikkat - Son Dakika
Güney Kıbrıs'ın Silahlanma Çabalarına Dikkat

18.09.2025 12:49
Milli Savunma Bakanlığı, GKRY'nin silahlanma girişimlerini yakından takip ettiklerini açıkladı.

??????? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail'den hava savunma sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlere ilişkin, "Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır." ifadesini kullandı.

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki son gelişmelerin ardından Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına dair sorulara kaynaklar, şu yanıtı verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur."

Bakanlık kaynakları, " Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine" dair basında yer alan iddiaların hatırlatılması üzerine, "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır." dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail'den hava savunma sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili ise Bakanlık kaynakları, şunları söyledi:

"GKRY'nin İsrail'den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY'nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada'daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye'nin güvencesi altındadır."

(Bitti)

Kaynak: AA

