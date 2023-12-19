Güney Kıbrıs, Rus yapımı tankları değiştirmek istiyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) envanterindeki Rus yapımı "T-80U" tanklarını, kademeli olarak değiştirmek istediği belirtildi.

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Fileleftheros'un haberinde, Rum Temsilciler Meclisi Savunma Komitesinde yapılan 4 saatlik görüşmede, RMMO'nun elindeki 82 Rus yapımı "T-80U" tankının kademeli olarak değiştirme sürecine tabi tutulacağı ifade edildi.

Haberde, Komitedeki görüşmenin, Savunma Bakanlığının tank meselesini çözmek için temaslara başlaması ve en azından bir tabur düzeyindeki tankın 2024'te (ek bütçeyle) değiştirilebilmesi hedefiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığının, 1996-97 ve 2010-11 döneminde, Rusya'dan satın alınan 82 "T-80U" tankını değiştirmek için nereye yöneleceğinin halen bir soru işareti olduğu ifade edilen haberde, İsrail yapımı "Merkava" tanklarının masada bulunduğu belirtildi.

Haberde, RMMO yetkililerinin, Fransa'yla işbirliği imkanlarını düşünüyor olmasına rağmen İsrail'in bölgede "güvenilir müttefik" olarak görüldüğü ve RMMO'nun ihtiyaçlarıyla örtüşen teknik niteliklere sahip olması dolayısıyla" Merkava tanklarının tercih edilebileceği kaydedildi.

GKRY'nin, Merkava Mark 3 tanklarını uygun fiyatla satın alma niyetinde olduğu iddia edilmişti

Rum ve İsrail basınında önceden çıkan haberlerde, GKRY'nin, İsrail'de 2016'ya kadar ana muharebe tankı olarak kullanılan ve daha sonra Merkava Mark 4 ve Mark 5'lerin hizmete alınmasıyla kullanım dışı kalan Merkava Mark 3 tanklarını uygun fiyatla satın alma niyetinde olduğu iddia edilirken, bazı Rum kaynakları ise RMMO'nun tamamen 5. jenerasyon Merkava almak istediğini öne sürmüştü.

Rum askeri yetkililer, RMMO'nun envanterindeki tankların yenilenmesiyle ellerindeki Rus tanklarının, Ukrayna'ya verileceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Güney Kıbrıs, Fransız "Airbus Helicopters" şirketiyle anlaşma imzalamıştı

Güney Kıbrıs, elinde bulundurduğu 11 "Mi35" tipi Rus helikopterini Sırbistan'a bu ayın başında teslim etmiş, bu helikopterlerin yerine Fransız "Airbus Helicopters" şirketiyle "H145M" tipi 6 savaş helikopteri satın alma anlaşması imzalamıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı yaptırımlarına uyan Güney Kıbrıs'ın envanterindeki Rus yapımı silahlar için parça ve mühimmat sıkıntısı yaşadığı, bu nedenle de Rus yapımı silah ve platformları elden çıkardığı iddia ediliyor.

Rum Savunma Bakanlığı, 2023 bütçesinde öngördüğü 523 milyon avronun 200 milyon kadarını silahlanmaya ayırdı.