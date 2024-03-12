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- Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye ilk yardım gemisi yola çıktı

LARNAKA - Gazze'ye 200 tonluk yardım malzemesi götüren Open Arms gemisi sabah saatlerinde Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrıldı.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, açlık ve susuzlukla mücadele eden Gazze halkı için denizden yardım koridoru açılmasına izin verileceğini geçtiğimiz hafta açıklamıştı. İsrail'in açıklamasının ardından Gazze'ye denizden ilk yardım yola çıktı. Hafta sonu yola çıkması beklenen ancak teknik nedenlerle ertelenen un, pirinç ve protein içeren mavnayı çeken gemi, sabahın erken saatlerinde Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından alkışlarla ayrıldı. İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait gemi, ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen tarafından sağlanan ve Birleşik Arap Emirliklerinin finanse ettiği 200 tonluk yardımı Gazze'ye ulaştırması bekleniyor. Geminin Gazze Şehri'nin güneyindeki WCK tarafından inşa edilen bir iskeleye yanaşması bekleniyor.

WCK Kurucusu Jose Andres ve CEO'su Erin Gore yayınladıkları açıklamada, "Amacımız milyonlarca öğün yemekle dolu tekne ve mavnaların sürekli olarak Gazze'ye doğru yol aldığı bir deniz rotası oluşturmak" ifadelerini kullandı. Ayrıca WCK tarafından yapılan açıklama, Güney Kıbrıs'ta bekleyen 500 ton yardımın da gönderileceği kaydedildi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru açılacağını 8 Mart'ta duyurmuştu.

Açlık ve susuzluk kaynaklı can kaybı 27'ye yükselmişti

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beit Lahia kentinde bulunan Kamal Adwan Hastanesi'nde 2 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle, açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 27 olmuştu. Ayrıca, 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 112'ye, yaralı sayısının ise 72 bin 760'a yükselmişti.