Güney Kore, Afrika ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

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Güney Kore, Afrika ülkeleriyle işbirliğini birçok alanda güçlendirmeyi hedefliyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4-5 Haziran'da başkent Seul'un ev sahipliğinde yapılacak "2024 Güney Kore-Afrika Zirvesi" öncesi 40 Afrika ülkesinin katılımıyla Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Moritanya Dışişleri Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug'un liderlik ettiği toplantıda, işbirliği konuları ele alındı.

Toplantıda, büyük potansiyele sahip Afrika'nın, Güney Kore'nin bugün ve gelecekte önemli bir partneri olduğu vurgulandı.

Bakan Cho, yaptığı açıklamada, ülkesi ve Afrika'nın karşılıklı tecrübelerini paylaşabileceğini belirterek, "Güçlü yönlerimizi birleştirerek ortak bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Fas, Mozambik, Zimbabve ve Kamerun gibi ülkelerle işbirliği anlaşması imzalayan Bakan Cho, Namibya, Nijerya, Zimbabve, Fas, Botsvana, Madagaskar, Kamerun ve Moritanya'dan mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Güney Kore, Afrika ülkeleriyle ticaret, yatırım, altyapı, mesleki eğitim, dijitalleşme, bilim, teknoloji ve güvenlik gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu arada, "2024 Güney Kore-Afrika Zirvesi", "Birlikte Oluşturduğumuz Gelecek: Ortak Büyüme, Sürdürülebilirlik ve Dayanışma" sloganıyla 4-5 Haziran'da Seul'de düzenlenecek.