Güney Kore Başbakanı Çin Ziyaretini İptal Etti - Son Dakika
Güney Kore Başbakanı Çin Ziyaretini İptal Etti

24.03.2026 08:10
Kim Min-seok, Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkileri nedeniyle Çin'e yapacağı ziyareti iptal etti.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok'un, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmanın iç ekonomiye etkileriyle meşgul olacağı gerekçesiyle bu hafta Çin'e yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kim'in Çin'in Haynan eyaletine düzenlenen Boao Forumu'na katılmak üzere bu ülkeye yapacağı ziyareti iptal ettiği belirtildi.

Açıklamada Orta Doğu'daki askeri çatışmalardan kaynaklanan "kompleks dış risklerin" Kim'i ülkede kalmaya zorladığı, krizin artçı etkilerinin ulusal ekonomi ve halkın geçimi üzerinde hissedildiği kaydedildi.

Krizin etkilerine karşı hükümet düzeyinde bir tepki sisteminin acilen oluşturulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Ziyaretin iptal edilmesi, Başbakan Kim'in acil ekonomik tepkiyi doğrudan yönetmesini ve bu kritik kavşakta hızlı kararlar almasını sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

Kim'in, Orta Doğu'daki durumdan kaynaklanan ekonomik krizlere karşı tedbirler almak üzere oluşturulacak hükümet görev gücüne başkanlık etmesi bekleniyor.

Güney Kore Başbakanı'nın bugün başlayacak 25. Boao Asya Forumu'na katılacağı ve forumun açılışında konuşma yapacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güney Kore, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Başbakanı Çin Ziyaretini İptal Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Güney Kore Başbakanı Çin Ziyaretini İptal Etti - Son Dakika
Advertisement
