Güney Kore, BMGK'nin yaptırımlarını ihlal eden bir yük gemisine el koydu - Son Dakika
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Güney Kore, BMGK'nin yaptırımlarını ihlal eden bir yük gemisine el koydu

Güney Kore'nin, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle bir yük gemisine el koyduğu bildirildi. Yabancı bandıralı geminin Kuzey Kore aracılığıyla Rusya'dan Çin'e kömür ve demir cevheri taşıdığı öne sürüldü. Güney Kore yetkilileri, uluslararası hukuk ve ülke hukuku uyarınca gerekli adımların atılacağını belirtti.

20.06.2024 14:29
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Güney Kore'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal eden faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle bir yük gemisine el koyduğu bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli yetkililer, Kore Boğazı yakınlarında yaklaşık 3 bin tonluk yük gemisine el koydu.

Yabancı bandıralı yük gemisinin 10 kişilik mürettebatla Kuzey Kore aracılığıyla Rusya'dan Çin'e kömür ve demir cevheri taşıdığı öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle gemiye el koyulduğu, uluslararası hukuk ve ülke hukuku uyarınca gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Söz konusu gemi, ülkenin güneyindeki Busan şehri kıyısına getirildi.

Güney Kore, mart sonunda Kuzey Kore'den yola çıkarak Rusya'ya doğru ilerleyen DEYI adlı kargo gemisine de Yeosu kenti açıklarında el koymuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, BMGK'nin yaptırımlarını ihlal eden bir yük gemisine el koydu - Son Dakika

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