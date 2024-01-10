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Güney Kore'de bıçaklı saldırıya uğrayan Demokratik Parti lideri hastaneden taburcu edildi - Son Dakika
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Güney Kore'de bıçaklı saldırıya uğrayan Demokratik Parti lideri hastaneden taburcu edildi

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti lideri Lee Jae-myung, bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra hastaneden taburcu edildi. Lee, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, nefret ve çatışma siyasetine son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, savaşçı siyasetin sona ermesi çağrısında bulundu. Saldırganın, Lee'nin devlet başkanı olmasını engellemek amacıyla eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.

Güney Kore\'de bıçaklı saldırıya uğrayan Demokratik Parti lideri hastaneden taburcu edildi
10.01.2024 - 11:46,
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Güney Kore'de bıçaklı saldırıya uğrayan ana muhalefetteki Demokratik Partinin lideri Lee Jae-myung, hastaneden taburcu edilirken "Savaşçı siyasete son vermeliyiz." açıklamasında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, 2 Ocak'ta Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında boynundan bıçaklanarak yaralanan Lee, hastaneden taburcu edildi.

Tedavi gördüğü Seul Ulusal Üniversitesi Hastanesi'nden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Lee, "Hepimizi şaşırtan bu olayın, nefret ve çatışma siyasetine son verilmesi ve hepimize saygı duyarak birlikte var olduğumuz saygın siyasetin yeniden tesisinde bir dönüm noktası olmasını umuyorum. Rakiplerimizi öldürmek ve saf dışı bırakmak zorunda kaldığımız savaşçı siyasete son vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Saldırgan, Lee'nin devlet başkanı olmasını önlemek amacıyla eylemini gerçekleştirmiş

Busan Metropolitan Polis Ajansından, Lee'yi bıçaklayan 67 yaşındaki sanık ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sanık, yaklaşan genel seçimlerde, parlamentoda çoğunluğu kazanması ve devlet başkanı olmasını önlemek için Lee'yi öldürmeye karar verdiğini beyan etmiştir." ifadesi yer aldı.

Ne olmuştu?

Busan'ın Gadeok Adası'nda 2 Ocak'ta bir inşaat alanını ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladığı esnada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaralamıştı.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Lee'nin hayati tehlikesinin olmadığı açıklanmıştı.

Olay yerinde yakalanan saldırganın soyadının Kim olduğu ve 1957'de doğduğu bilgilerini paylaşan polis, saldırganın Lee'yi öldürmeyi planladığını itiraf ettiğini bildirmişti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, zanlının, Lee'nin 1 ay önce yine Busan kentinde katıldığı bir etkinlikte de görüldüğü tespit edilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Güney Kore'de bıçaklı saldırıya uğrayan Demokratik Parti lideri hastaneden taburcu edildi - Son Dakika


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