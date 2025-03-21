Güney Kore'de Choi için Azil Önergesi - Son Dakika
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Güney Kore'de Choi için Azil Önergesi

Muhalefet, geçici Devlet Başkanı Choi'nin görevden alınması için azil önergesi sundu.

21.03.2025 14:00
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- Güney Kore muhalefeti, geçici Devlet Başkanı Choi'nin görevden alınması için azil önergesi sundu

SEUL - Güney Kore'deki 5 muhalefet partisi, Ulusal Meclis'e geçici Devlet Başkan Choi Sang-mok'un görevden alınmasını öngören bir azil önergesi sundu.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi sürerken, muhalefet geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok'a karşı harekete geçti. Ana muhalefetteki Demokratik Parti dahil 5 muhalefet partisi, Anayasa Mahkemesi'ne 9'uncu yargıç atamasını yapmadığı gerekçesiyle Choi'nin görevden alınmasını öngören azil önergesini Ulusal Meclis'e sundu. Önergede ayrıca Choi'nin Yoon tarafından ilan edilen sıkıyönetim uygulamasında rolünün olduğuna dikkat çekildi.

72 saat içinde oylanması gerekiyor

Güney Kore yasalarına göre azil önergelerinin Ulusal Meclis'e sunulduktan sonra 72 saat içinde oylanması gerekiyor. Choi hakkında azil süreci başlatılabilmesi için 300 üyeli meclisin 150 üyesinin oyu gerekiyor. Muhalefet bloğunun mecliste çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle Choi hakkındaki azil önergesinin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Muhalefetin tepkisini çekmişti

Geçtiğimiz Aralık ayında Anayasa Mahkemesi'ne 2 yargıç atayan Choi, muhalefetin önerdiği aday olan ve Ulusal Meclis tarafından onaylanan Ma Eun-hyuk'un atamasını iki partili bir mutabakata ihtiyaç olduğu gerekçesiyle ertelemişti. Ana muhalefetteki Demokratik Parti öncülüğündeki muhalefet partileri, Choi'nin muhalefetin önerdiği adayı atamamasının demokrasiye ve anayasaya aykırı bir eylem olduğunu savunarak Choi'yi sert bir şekilde eleştirmişti. Choi'nin atamayı geciktirerek Yoon'un görevden alınması konusunda son sözü söyleyecek olan Anayasa Mahkemesi'ne müdahalede bulunduğu yorumları yapılmıştı.

Kaynak: İHA

Güney Kore, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Choi için Azil Önergesi - Son Dakika

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