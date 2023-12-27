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Güney Kore'de doğum oranı rekor düşük seviyede - Son Dakika
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Güney Kore'de doğum oranı rekor düşük seviyede

Güney Kore'de ekim ayında doğan bebek sayısı, tarihin en düşük seviyesine geriledi. Ekim 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 8,4 düşüşle 18 bin 904 bebek dünyaya geldi. Ayrıca, ülkenin nüfusunun yarısının 2072'ye kadar 65 yaş ve üstü olabileceği belirlendi.

Güney Kore\'de doğum oranı rekor düşük seviyede
27.12.2023 - 12:25,  Güncelleme: 12:25
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Güney Kore'de ekim ayında doğan bebek sayısı, şimdiye kadarki en düşük ekim ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İstatistik Kurumu, ülkedeki doğum oranına ilişkin güncel verileri yayımladı.

Ekim 2023'te, bir önceki yıla göre yüzde 8,4 düşüşle 18 bin 904 bebek dünyaya geldi.

Ekim ayı rakamları, kurumun verileri derlemeye başladığı 1981 yılından bu yana en düşük ekim ayı doğum oranı olarak kayıtlara geçti.

Yılın 10 ayında yeni doğan bebek sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,1 azalarak 196 bin 41'e geriledi.

Bu sayının yılın 10 ayında kayıtlara geçen en düşük doğum oranı olduğu tespit edildi.

2072'ye kadar ülkenin yarısı 65 yaş ve üstü olabilir

The Korea Herald gazetesinin haberinde, ülkenin, 50 yıl içinde nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını kaybetme tehdidi ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ülke nüfusuna ilişkin en kötü senaryoya göre, 50 yıl içinde nüfus 30,1 milyona düşecek.

Veriler, 2027'ye kadar ülke nüfusunun yarısının 65 yaş ve üstü olma ihtimali taşıdığına işaret ediyor.

Kaynak: AA
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