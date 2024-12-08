Güney Kore'de Eski Bakan Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Güney Kore'de Eski Bakan Gözaltına Alındı

Sıkıyönetim ilanı önerisiyle gündeme gelen eski Bakan Kim Yong-hyun gözaltına alındı.

08.12.2024 06:46
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Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilan etmesini kendisine önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un gözaltına alındığı bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kim, sıkıyönetim ilanındaki rolüne ilişkin Seul Merkez Savcılığında ifade vermesinin ardından gözaltına alındı.

Yoon ve bakanları hakkında vatana ihanet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında göz altına alınan eski bakanın cep telefonuna el konulurken, polis evinde ve ofisinde arama yaptı.

Savunma Bakanlığı, daha önce Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini Kim'in önerdiğini doğrulamıştı. Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi'nin eski başkanı olan Kim, Yoon'a yakın bir isim olarak biliniyor.

Kim, olaydan bir gün sonra, 4 Aralık'ta, sıkıyönetim ilanıyla halkı endişeye sürükledikleri ve kargaşaya yol açtıkları için vatandaşlardan özür dilemişti. Sıkıyönetime ilişkin görevlerini yerine getiren askerlerin tüm talimatları kendisinden aldığını ifa eden Kim, tüm sorumluluğu üstlendiğini ve istifa niyetini Yoon'a bildirdiğini kaydetmişti.

Devlet Başkanı Yoon, eski Bakan Kim'in istifasını 5 Aralık'ta kabul etmiş, yerine Güney Kore'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi, Güney Kore-ABD Birleşik Kuvvetler Komutanlığının eski komutanı emekli bir general olan Choi Byung-huk'u aday göstermişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis'e girdiği bildirilmişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, yeterli sayıya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Eski Bakan Gözaltına Alındı - Son Dakika

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