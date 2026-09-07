Güney Kore'de estetik platformuna siber saldırı, 220 bin kullanıcının verileri sızdırıldı - Son Dakika
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Güney Kore'de estetik platformuna siber saldırı, 220 bin kullanıcının verileri sızdırıldı

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Healing Paper şirketi, platformu Gangnam Unni'ye yönelik siber saldırıda yaklaşık 220 bin kullanıcının kişisel ve hassas verilerinin sızdırıldığını açıkladı. Saldırıdan etkilenenlerin 160 bini Güney Kore, 48 bini Japonya'da bulunurken, şirket KISA'ya bildirimde bulunarak soruşturma talep etti.

Güney Kore'nin önde gelen medikal estetik ve plastik cerrahi hizmetleri platformuna yönelik siber saldırı sonucu yaklaşık 220 bin kullanıcının kişisel bilgileri ile hassas verilerinin sızdırıldığı belirtildi.

Güney Kore'de yayın yapan JoongAng Daily gazetesinin haberine göre, "Gangnam Unni" isimli estetik cerrahi platformunu işleten Healing Paper şirketi, uygulamanın programlama arayüzünde olağan dışı erişim tespit edildiğini açıkladı.

Platforma düzenlenen siber saldırıdan çeşitli ülkelerden yaklaşık 220 bin kullanıcının etkilendiğini kaydeden şirket, bu kişilerden yaklaşık 160 bininin Güney Kore'de, 48 bininin Japonya'da bulunduğunu belirtti.

Şirket, kullanıcıların adları, telefon numaraları, e-posta adresleri, doğum tarihleri gibi kişisel bilgilerinin yanı sıra danışmanlık almak istedikleri işlemler, hastane ve doktor isimleri, randevu saatleri, danışmanlık sırasında yüklenen fotoğraflar ile ödeme detayları gibi hassas verilerin sızdırıldığını aktardı.

Söz konusu siber saldırıdan etkilenen erişim kanallarını engellediklerini ifade eden şirket, daha sonra farklı erişim yolları aracılığıyla da saldırı girişiminde bulunulduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Şirket, saldırının Kore İnternet ve Güvenlik Ajansına (KISA) bildirildiğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının talep edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Güney Kore, Teknoloji, Güvenlik, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de estetik platformuna siber saldırı, 220 bin kullanıcının verileri sızdırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de estetik platformuna siber saldırı, 220 bin kullanıcının verileri sızdırıldı - Son Dakika
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