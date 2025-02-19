Güney Kore'de Han Duck-soo'nun Azil Duruşması - Son Dakika
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Güney Kore'de Han Duck-soo'nun Azil Duruşması

Başbakan Han Duck-soo'nun azil davasının ilk duruşması Güney Kore'de başladı.

19.02.2025 11:46
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Güney Kore'de, 2024'teki sıkıyönetim ilanının ardından başlatılan soruşturma kapsamında başbakanlık görevinden uzaklaştırılan Han Duck-soo hakkındaki azil davasının ilk duruşması yapıldı.

Yonhap'ın haberine göre, "Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından alınan sıkıyönetim kararında payı olduğu" gerekçesiyle görevden alınmasından 2 ay sonra Han'ın yargılanmasına başlandı.

Han, Anayasa Mahkemesinde görülen azil davasının ilk duruşmasına katıldı.

Han, "Sıkıyönetim girişiminde parmağı olduğu, Anayasa Mahkemesine ilave yargıç atamayı reddettiği ve Yoon ile eşi Kim Keon Hee hakkında özel savcılık soruşturmaları başlatılmasına yönelik kararı imzalamadığı" gerekçesiyle Ulusal Meclis kararıyla 27 Aralık 2024'te görevden uzaklaştırılmıştı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Han Duck-soo'nun Azil Duruşması - Son Dakika

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