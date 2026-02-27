Güney Kore'de İHA Skandalı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Güney Kore'de İHA Skandalı: Şüpheli Tutuklandı

27.02.2026 10:25
Kuzey Kore'ye İHA uçuran Oh isimli kişi, kaçma şüphesiyle tutuklandı. Düşman yararına suçlanıyor.

Güney Kore'de, Kuzey Kore'ye insansız hava aracı (İHA) uçurmakla suçlanan kişi tutuklandı.

Yonhap'ın haberine göre, Seul'deki mahkemede ismi açıklanmayan ancak soyadının Oh olduğu belirtilen şüphelinin duruşması görüldü.

Mahkeme, yüksek lisans öğrencisi olduğu belirtilen Oh'un kaçma ya da kanıtları yok etme şüphesine işaret ederek, tutuklanmasına hükmetti.

Şüpheli, eylül-ocak döneminde Kuzey Kore'ye 4 kez İHA uçurarak, düşmana yarar sağlamak ve havacılık güvenliğini ihlal etmekle suçlanıyor.

Oh, mahkemede, kimse tarafından İHA uçurmak için emir almadığını savundu.

Olay, geçen ay Pyongyang yönetiminin, Güney Kore'nin İHA'lar yoluyla egemenliğini çiğnediği iddialarının ardından ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

