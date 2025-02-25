Güney Kore'de İnşaatta Çökme: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Güney Kore'de İnşaatta Çökme: 3 Ölü, 7 Yaralı

Seul yakınlarındaki inşaat sahasında köprü çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 7 yaralandı.

25.02.2025 10:35
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SEUL, 25 Şubat (Xinhua) -- Güney Kore'de bir karayolu inşaatı sahasında bir köprü üzerindeki yapının çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi ise ağır yaralandı.

Yonhap Haber Ajansı'na göre kaza, salı günü yerel saatle 09.49 civarında başkent Seul'ün yaklaşık 85 kilometre güneyindeki Cheonan'da bulunan karayolu inşaat alanında bir köprüdeki 4-5 levhanın aniden çökmesi sonucu meydana geldi.

Levhaların altında 10 işçinin kaldığı tahmin ediliyor. İşçilerden 3'ü hayatını kaybetmiş olarak bulunurken, 7 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Çökme, bir vinçle köprü ayaklarını birleştirmek için araya levhalar yerleştirilirken meydana geldi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de İnşaatta Çökme: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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