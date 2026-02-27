Güney Kore'de Parti Merkezine Baskın

Güney Kore'de, mensuplarını 2024 seçimlerinde Halkın Gücü Partisine (PPP) katılmaya zorladığı gerekçesiyle Shincheonji İsa Kilisesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, PPP genel merkezine baskın yapıldığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre soruşturmacılar, Shincheonji İsa Kilisesi soruşturması kapsamında, ana muhalefetteki PPP'nin genel merkezine arama yapma amacıyla baskın yaptı.

Partiden yapılan açıklamada, aramanın yaklaşık 11 saat sürdüğü ancak soruşturmacıların herhangi bir şeye el koymadığı belirtildi.

PPP sözcüsü Park Sung-hoon, iktidardaki Demokrat Partinin (DP) de kiliseyle bağlantılı olduğuna dair iddiaların bulunduğunu söyleyerek partisini hedef alan bir soruşturma yürütüldüğünü savundu.

Kilise hakkında soruşturma başlatılmıştı

Güney Kore merkezli Shincheonji İsa Kilisesine, mensuplarını 2024 seçimlerinde PPP'ye katılmaya zorladığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Kiliseye 30 Ocak'ta baskın düzenlenmiş ve baskının gerekçesi olarak, kilise yöneticisi Lee Man-hee ve bazı kişilerin, mensuplarını PPP'nin 2021'deki parti başkanlık ön seçimlerinin sonuçlarını ve 2024 genel seçimleri için parti adaylarının belirlenmesini etkilemek amacıyla yönlendirmesi olarak belirtilmişti.

Kilise yöneticisi Lee'nin de aralarında bulunduğu kişiler, iş faaliyetlerini engellemek ve Siyasi Partiler Yasası'nı ihlal etme gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.