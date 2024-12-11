Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi

Eski Savunma Bakanı Kim, Yoon'un sıkıyönetim kararını gözden geçirdiğini açıkladı ve intihar girişiminde bulundu.

11.12.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim kararı nedeniyle tutuklu olan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, sorgulama sırasında, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim kararını bizzat gözden geçirdiğini ve düzenlediğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Kim, 5 saat süren sorgu sırasında Yoon'un sıkıyönetim kararını hukuki açıdan bizzat gözden geçirdiğini, karar metninde düzeltmeler yaptığını ifade etti.

Kim, karar metninin son taslağını Yoon ile yazdıklarını belirtti.

Öte yandan, Kim hakkında, sıkıyönetim kararının ilanından iki gün önce üst düzey askerlere görevler tebliğ ettiği ve Ulusal Seçim Komisyonu'na bağlı tesislerde "seçim sahtekarlığı" iddialarına dair belgelere erişmeye çalıştığı iddia edildi.

Bu arada, Adalet Bakanlığı, Kim'in tutulduğu Seul'ün doğusundaki Seul Dongbu Gözaltı Merkezi'nde teşebbüs ettiği intihar girişimine dair, iç çamaşırlarını birbirine bağlayarak yaptığı iple kendini asmaya çalıştığı ancak durumunun iyi olduğunu açıkladı.

İntihar teşebbüsü

Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, tutulduğu cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu.

Cezaevi müdürü Shin Yong-hae, parlamentoda düzenlenen oturumda, intihar girişiminin ardından Kim'in korumalı hücrede tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Devlet Başkanı Yoon'a sıkıyönetim ilanını önerdiği iddia edilen eski Bakan Kim hakkında "ayaklanma başlatılmasına yardım ettiği" suçlamasıyla dün tutuklama emri çıkarılmıştı. Mahkeme, Kim'i, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak "ayaklanma" ve "yetkiyi kötüye kullanma" ile suçlayan savcılığın talebiyle tutuklama kararı vermişti.

Kim hakkında çıkarılan tutuklama emri, sıkıyönetim davasına ilişkin soruşturmada ilk mahkeme kararı olmuştu.

Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini önerdiği iddia edilen ve sıkıyönetiminin kaldırılmasının ardından görevinden istifa eden Kim, 8 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

"Vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Cezaevi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
17:53 Trump’ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan’ın eski patronuymuş Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
00:27 Avustralya’da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu Avustralya'da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu
00:18 Hakan Fidan’dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı Hakan Fidan'dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı
00:16 Biden’dan Trump’a Ekonomi Uyarısı Biden'dan Trump'a Ekonomi Uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 19:10:33. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.