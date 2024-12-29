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Güney Kore'de Uçak Kazası

Güney Kore\'de Uçak Kazası

Muan Havalimanı'nda düşen uçakta 181 kişiden sadece 2'si kurtuldu, diğerleri kayıp.

29.12.2024 10:45
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SEUL, 29 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore'de bir yolcu uçağı pazar günü yerel saatle 09.07'de başkent Seul'un yaklaşık 290 kilometre güneybatısında bulunan Muan Uluslararası Havalimanı'nda inişe geçtiği sırada düştü. Uçakta 173'ü Güney Koreli, 2'si Taylandlı olmak üzere toplam 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

Yerel medyanın itfaiye departmanına dayandırdığı haberlere göre toplam 181 kişinin bulunduğu uçaktan sadece 2 kişi kurtarılırken, uçaktaki diğer kişilerin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Kaynak: Xinhua

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