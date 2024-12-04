Güney Kore'de Yoon'a Gensoru Önergesi

Güncel

(ANKARA) - Güney Kore'de muhalefet partileri, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının Parlamento tarafından engellenmesinin ardından Ulusal Meclis'e Yoon'un görevden alınması için bir önerge sundu.

Güney Kore'nin ana muhalefetteki Demokrat Partisi ile aralarında Kore'yi Yeniden İnşa Partisi ve Reform Partisi'nin de bulunduğu diğer beş küçük muhalefet partisinin verdiği gensoru önergesini, 191 muhalefet milletvekili imzalarken, iktidar partisi milletvekilinden destek gelmedi.

Muhalefet partileri, önergeyi Meclis Genel Kuruluna yarın sunmayı, cuma ya da cumartesi günü de oylama yapılması bekleniyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, gece geç saatlerde yaptığı televizyon konuşmasında, ülkeyi "komünist" unsurlardan ve "devlet karşıtı güçlerden" korumak için bu hamlenin gerekli olduğunu savunarak, sıkıyönetim ilan etti.

Yoon, Kuzey Kore'yi hedef aldığı konuşmasında, sıkıyönetim ilanının "Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore komünist güçlerinin tehdidinden korumak ve halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan aşağılık Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak için olduğunu" savundu. Güney Kore Parlamontesu, 300 üyesinin 190'ının oyuyla sıkıyönetim kararını geçersiz saydı. Bunun üzerinde Başkan Yoon, kararını değiştirerek, sıkıyönetimi kaldırıldı.

Gece boyunca çok sayıda Güney Kore vatandaşı, parlamento önünde gösteriler düzenledi. Güney Koreliler, sıkıyönetim ilanının geri çekilmesinden dolayı "rahatladığını" ifade etti.

Öte yandan, bu sabah erken saatlerde, Yoon'un ekibi, toplu olarak istifa etmeyi teklif ederken, Başkan Yoon'un kendisi henüz kamuoyunun önüne çıkmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore için kilit bir stratejik ve savunma ortağı olan ABD'nin "siyasi anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak çözülmesini" beklemeye devam ettiğini söyledi.

Kuzey Kore ise Güney Kore'deki siyasi çalkantılar konusunda şimdilik sessizliğini koruyor.