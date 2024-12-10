Güney Kore'de Yoon'a İstifa Çağrısı - Son Dakika
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Güney Kore'de Yoon'a İstifa Çağrısı

Güney Kore\'de Yoon\'a İstifa Çağrısı

Başkan Yoon'un sıkıyönetim ilanı sonrası üniversiteler ve öğrenciler istifa çağrısı yapıyor.

10.12.2024 17:16
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, 3 Aralık'ta kısa süren başarısız sıkıyönetim ilanının ardından ülkedeki birçok üniversite, Yoon'un görevden alınması için eylem yapıyor.

Güney Kore yerel basınına göre, 31 üniversiteden öğrenci temsilcileri Seul Yeouido'da Ulusal Meclis önünde bir basın toplantısı düzenledi ve Başkan Yoon'a istifa çağrısında bulundu.

Ülkedeki birçok akademisyen de Devlet Başkanı Yoon'a tepkilerini göstererek, sosyal medyada Yoon'un ülkeyi antidemokratik bir zemine götürdüğünü ve istifa etmesi gerektiğini bildiren paylaşımlar yaptı.

Ülkede Yoon'a yönelik protestolar liselere de sıçradı.

Yoon'un mezun olduğu Seul'deki Chungam Lisesi öğrenci konseyi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının yanlış olduğunu belirterek, istifasını isteyen bildiri yayımladı.

Hankuk Yabancı Diller Üniversitesinden Türkçe dahil 18 dilde yayımlanan açıklamada, Yoon'un, yaptığı eylemin sorumluluğunu yerine getirmesi istenerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyaya duyuruyoruz, halkın iradesini terk eden birini devlet başkanı olarak kabul etmemiz imkansızdır. Devlet Başkanı Yoon, ülkeyi kaosa sürükleme ve halkı aldatma eylemlerinin sorumluluğunu alarak görevinden istifa etmelidir. İktidar partisi milletvekilleri, halkın temsilcisi olarak görevlerini yerine getirmedikleri için özür dilemeli ve halkın iradesini yansıtmalıdır."

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

"Vatana ihanet" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurtdışı seyahat yasağının getirildiği bildirilmişti.

Güney Kore Ulusal Meclisi de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "derhal" gözaltına alınmasını içeren karar tasarısını kabul etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yoon'a İstifa Çağrısı - Son Dakika

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