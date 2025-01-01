Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'a Sıkıyönetim Krizi - Son Dakika
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Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'a Sıkıyönetim Krizi

Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim sonrası azledildi, 'ülkeyi korumak için mücadele edeceğim' dedi.

01.01.2025 22:16
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Güney Kore'de kısa süren sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, "ülkeyi korumak için sonuna kadar mücadele edeceğini" ifade etti.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, azledilmesine karşı çıkmak üzere başkent Seul'deki başkanlık konutunun önünde toplanan destekçilerine, üçüncü bir kişi aracılığıyla mesaj iletti.

Devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon, kendi imzasını taşıyan bir kağıda yazdığı mesajda, Güney Kore'nin "egemenliği ihlal eden iç ve dış güçler ile devlet karşıtı grupların faaliyetleri nedeniyle tehlike altında olduğunu" vurguladı.

Destekçilerinin "çabalarını" sosyal medya üzerinden takip ettiğini belirterek onlara teşekkür eden Yoon, "Sizinle birlikte, bu ülkeyi korumak için sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.

Yoon, "devletin ya da bir partinin değil, her vatandaşın sahibi olduğu özgür demokrasinin galip geleceğine" inandığını kaydetti.

Seul Batı Bölge Mahkemesi, dün, "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada, Yoon için tutuklama emri vermişti.

Mahkeme ayrıca soruşturmacıların devlet başkanlığı konutunda arama yapma talebini de onaylamıştı. Soruşturmacıların emirleri uygulamak için bir hafta süresi bulunuyor.

Güney Kore tarihinde ilk kez görevdeki bir devlet başkanı için tutuklama emri çıkartılıyor.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Meclis'te 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'a Sıkıyönetim Krizi - Son Dakika

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