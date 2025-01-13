Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'a Soruşturma Tasarısı Geçti

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Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki kısa süren sıkıyönetim ilanının "özel yetkili bir savcı" tarafından soruşturulmasını öngören yasa tasarısı Parlamento Komitesinden geçti.

Yonhap'ın haberine göre, ana muhalefetteki Demokrat Parti öncülüğünde meclise sunulan ve Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturmanın özel yetkili savcı tarafından yürütülmesini öngören yasa tasarısı, Ulusal Meclisteki toplantıda oylandı.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekilleri, tasarıyı protesto etmek amacıyla toplantıyı terk etti.

8 Ocak'ta askıya alınan bir önceki tasarıda yer alan ve önerilen adayın uygun bulunmaması halinde muhalefet partilerinin yeni bir öneri sunmasına imkan tanıyan maddenin çıkarıldığı bu yeni tasarı, Parlamento Komitesinde kabul edildi.

Öte yandan, PPP milletvekilleri, Yoon hakkındaki soruşturmanın kapsamını, Kuzey Kore'ye Pyongyang karşıtı bildiriler göndererek savaşı kışkırtmaya çalışarak kendi ülkesine karşı "vatana ihanet" suçu işlediği iddialarını da içerecek şekilde genişleten yasa tasarısını "aşırı" olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

PPP Temsilcisi Park Jun-tae, "Geçtiğimiz yıl yaşanan güvenlik sorunlarının vatana ihanet suçlamasıyla soruşturulmasını önermek keyfi bir hareketten başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

Yeni yasa tasarısının 16 Ocak'ta Genel Kurul'da oylanması bekleniyor.

Azil davasındaki ilk duruşma 14 Ocak'ta

Yoon'un Anayasa Mahkemesinde görülen azil davası için beş duruşma tarihi belirlendi, ilk duruşma 14 Ocak'ta yapılacak.

Diğer dört duruşma sırasıyla 16 Ocak, 21 Ocak, 23 Ocak ve 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı'nın hukuk ekibinden bir avukat dün, Yoon'un güvenlik endişeleri gerekçesiyle, 14 Ocak'ta yapılması planlanan ilk duruşmaya ifade vermeye gitmeyeceğini bildirmişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.