Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İzmir Protestosu

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Güney Kore'de, kısa süren sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un tutuklanmasına karşı çıkanlar ile bu kararı destekleyenler, başkent Seul'de protesto düzenledi.

Yonhap'ın haberine göre, başkentin merkezindeki Gwanghwamun bölgesinde birkaç yüz metre aralıklarla yaklaşık 5 bin Yoon karşıtı ile 35 bin kadar Yoon destekçisi eylem yaptı.

Tutuklama kararına tepki sloganları atan ve pankartlar taşıyan kalabalık, Yoon'un derhal serbest bırakılması ve yeniden görevinin başına getirilmesi çağrısında bulundu.

Gwanghwamun bölgesindeki Gyeongbokgung İstasyonu yakınlarında toplanan Yoon karşıtı grup da Anayasa Mahkemesinin Yoon'un görevden alınmasıyla ilgili kararı bir an önce onaylamasını talep etti.

Yoon'un tutuklanması

Güney Kore Ulusal Meclisinin, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu nedenle görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Güney Kore Savcılığı, 26 Ocak'ta Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla iddianame hazırlandığını açıklamıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.